«Флорида» — «Бостон»: видеообзор матча

«Флорида» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ дома уступила «Бостону» — 1:5. Счет встречи 1-0 в пользу «Брюинз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» отличился Мэтью Ткачак, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28. У «Брюинз» шайбы забросили Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брендон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск.

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