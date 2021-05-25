Овечкин на распутье: остаться в «Вашингтоне», перейти в другой клуб НХЛ или вообще вернуться в «Динамо»?

Михаил Зислис — о непростом выборе российского нападающего.

Похоже, нынешнему «Вашингтону» приходит конец. Разумеется, в фигуральном смысле. Костяк команды составляют игроки, которым уже за тридцать, а поддержки со стороны молодых ребят почти нет. Для НХЛ эта комбинация означает неизбежный закат. Пребывание в «пузырях» в прошлом году, игры внутри одного дивизиона без утомительных разъездов в нынешнем — эти условия вроде бы давали таким командам больше шансов, чем в привычной жизни. Но кто справится с находящимися в расцвете «Тампой» и «Колорадо» сейчас? В «Питтсбург» и «Бостон», где лидеры тоже возрастные, веры по-прежнему немного.

В сентябре Александру Овечкину исполнится уже 36. Каким бы выдающимся во всех смыслах уникумом он ни считался, время забирает все. Даже выдающаяся генетика его не спасет. Российский ветеран был главной движущей силой «Кэпиталз» полтора десятка лет. Этот процесс не может длиться вечно, особенно если нет достойной поддержки со стороны окружающих. Опытные Бэкстрем и Оши тоже не молодеют, Карлсон в обороне никогда не был образцом для подражания, пришедший в дедлайн Манта потерялся, Хара слишком стар, Кузнецов захандрил, Эллер играл на фоне травмы, Самсонов так и не обрел стабильности. Усилий от Уилсона, Орлова и парней третьего-четвертого звеньев оказалось недостаточно даже для выхода во второй раунд.

Разговоров о невероятной по духу и атмосфере раздевалке «Кэпиталз» хватало. Мол, чуть ли не мечта любого хоккеиста — попасть в такой душевный коллектив. Но то, что происходило на льду, заставляет усомниться в единстве. Когда Овечкин, не стесняясь никого, орет сразу после игры на ошибшегося Самонова, это не самый приятный знак. Надо верить своим глазам и признать, что часть лидеров отбывали номер.

Слухи о том, что прямолинейный, как черенок клюшки, главный тренер Питер Лавиолетт не смог найти общий язык со всеми игроками, тоже доносились. «Вашингтон» здорово провел регулярный чемпионат, поэтому казалось, что это чистый вымысел. Реальность в виде провала в первом раунде разом опровергает позитивную повестку. Особенно если вспомнить, что рано или поздно в своих предыдущих командах Лавиолетт игрокам надоедал.

Количество чемпионских окон, которые захлопывались перед носом «Вашингтона», с годами росло. Титул, завоеванный три года назад, стал мощным ответом скептикам. Но если смотреть в исторической перспективе, то тот успех стал разовой акцией. В эру Овечкина за 16 лет команда всего однажды прошла в плей-офф дальше второго раунда. Как раз в сезон, когда добралась до Кубка Стэнли. Если сейчас руководству клуба удастся с налету сделать мини-перестройку, то это станет чудом. Молодых и перспективных с потенциалом для роста в НХЛ, кажется, не отдают даже под дулом автомата.

К тому же реальных активов для обменов у «Вашингтона» немного, а со сделкой надо еще угадать. Недавний обмен Враны на Манту усилением не стал. Кузнецова с его действующим контрактом на ближайшие четыре года и зарплатой под 8 миллионов еще попробуй пристрой куда-нибудь. Потолок не растет, а игра челябинца в нынешнем сезоне никого не вдохновляла. За Самсонова получить полцарства тоже невероятная задача.

«Вашингтон» настолько сроднился с Овечкиным, то при вопросе «как жить дальше» сначала приходится крутиться исключительно вокруг фигуры российского капитана. Он не может не понимать умом, что команда в ее нынешнем виде и Кубок Стэнли — несовместимые вещи. Большинство его возрастных партнеров имеют большие контракты и достойно подбираются к хоккейной пенсии. Какой может быть дальнейшая мотивация российского ветерана? С таким пертурбациями в календаре цель догнать Уэйна Гретцки по голам стала совсем иллюзорной. Травма, из-за которой Овечкин пропустил несколько матчей в конце регулярного чемпионата, может быть предвестником того, что и железный организм уже начал давать сбои.

Форвард до сих пор не продлил истекающее с клубом соглашение, постоянно откладывая вопрос на потом. Видимо, ему важно понять, в каком направлении «Кэпиталз» будут двигаться дальше. Возможно, им окажется не по пути. В это предположение поверить пока сложно, но небольшой процент на это оставлю — при всем уважении к щедрости хозяина «Вашингтона» Теда Леонсиса. Рекорд, погоня за новым титулом, переход в клуб, имеющий осязаемые шансы на Кубок Стэнли, или вдруг решение вернуться в «Динамо», чтобы начать строить дальнейшую карьеру у себя на родине? Интересное распутье, совсем как у богатыря на знаменитой картине Васнецова.