Овечкин отдал шикарный пас, но этого не хватило для победы. Его тройку загоняли лидеры «Бостона»

Счет в серии стал равным.

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

Второй матч

«Вашингтон» — «Бостон» — 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Дебраск — 2 (Койл, Ритчи), 5:05 — 0:1. Оши — 1 (бол., Овечкин, Карлсон), 6:31 — 1:1. Бержерон — 1 (Пастрняк), 9:21 — 1:2. Хэтэуэй — 1 (Орлов, Эллер), 16:42 — 2:2. Хэтэуэй — 2 (Орлов, Хагелин), 47:04 — 3:2. Холл — 1 (Смит, Грызлик), 57:11 — 3:3. Маршан — 1 (Грызлик, Крейчи), 60:39 — 3:4.

Вратари: Андерсон — Раск.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 39 (18+9+12+0) — 48 (18+15+14+1).

Наши: Овечкин (17.07/4/-2), Орлов (23.36/2/0) — -.

18 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 1-1.

Драматизма первому матчу серии «Вашингтона» и «Бостона» было не занимать. Особенно для «Кэпиталз». По-прежнему вне состава остались нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов, внесенные незадолго до этого в ковид-протокол. Вратарскую линию «Брюинз» изначально оценивали выше, а тут уже на 14-й минуте, пытаясь отбить шайбу в шпагате, травму получает основной голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек. Спасать родину отправился 39-летний Крэйг Андерсон, не игравший с плей-офф с 2017 года.

Американец не стушевался, отразил 21 бросок и помог «Кэпс» победить в овертайме. Вторая звезда матча справедливо досталась опытному вратарю. Ванечек ожидаемо не восстановился к следующей игре. Самсонов только 16 мая вернулся к тренировкам, и в «Вашингтоне» решили не форсировать его возращение, дав россиянину набрать форму. Так что сегодня Андерсон появился с первых минут, а его дублером заявили Феникса Копли, который в этом сезоне играл только за «Херши» из АХЛ.

Наивно было рассчитывать, что Крэйг продолжит выручать и отыграет без серьезных ляпов два матча подряд. Подстраховать в нужный момент — именно для этого его и приглашал Тед Леонсис, когда Хенрик Лундквист оповестил, что не поможет «Вашингтону» из-за проблем с сердцем. Но объективно шансы на проход во второй раунд с 39-летним голкипером у «Кэпиталз» снизились. Первый гол «Бостона» эту мысль только подтвердил. Андерсон дернулся на движение Чарли Койла, потерял ворота, и Джейк Дебраск занес шайбу за ленточку с пятака. Такие ошибки не прощаются.

Что самое удивительное, «Вашингтон» к этому времени в атаке действовал интереснее и агрессивнее. Туукку Раска в работе видели гораздо чаще. Все звенья летели вперед, старались генерировать моменты у чужих ворот. Чтобы отыграться, «Кэпиталз» хватило минуты и 26 секунд. Не обошлось без участия капитана Александра Овечкина. Российский форвард открылся в своем «офисе» под передачу Джона Карлсона, замахнулся, но щелкать не стал. Вместо этого набросил на пятак, где Ти Джей Оши мастерски подставил клюшку и дезориентировал Раска. Пересмотрите этот гол, те, кто считает, что Овечкин только и делает что бездумно заряжает из левого круга вбрасывания

В первом матче «Вашингтон» перекрыл кислород ведущему звену «Бостона», держащему в страхе вратарей Восточного дивизиона в регулярке. Удивительное дело — у Бержерона только один бросок в створ, Маршан вовсе ушел со льда без попаданий в створ. Надежная игра Андерсона и высокая плотность против первой тройки «Брюинз» — залог успеха в позавчерашнем матче. Сегодня сдержать лидеров «Бостона» не удалось, и они отметились первым голом в серии. Дмитрий Орлов попробовал вывести шайбу из зоны подкидкой. Ее в прыжке перехватил Пастрняк, но не просто перехватил, а скинул себе на ход и отдал передачу на накатывающегося Бержерона. Патрис бросил без шансов для Андерсона.

После ошибки Орлов реабилитировался еще в первом периоде. После выигранного вбрасывания Дмитрий, всегда любивший подключаться к атакам и помогать форвардам, быстро сориентировался и набросил на пятак. Шайба, срикошетив от конька Гарнета Хэтэуэя, проползла под щитками Раска.

От темпа, заданного в огненном первом периоде, когда команды настреляли четыре шайбы и по 18 раз проверили вратарей, они не отклонились и во втором отрезке. Отсутствие голов не означает, что соперники отсиживались в обороне. И «Бостон», и «Вашингтон» создали достаточно опасных моментов, чтобы у жителей России, проснувшихся поздней ночью или ранним утром для просмотра матча, не слипались глаза. Хвататься за сердце Лавиолетту и поклонникам «Кэпиталз» пришлось, когда «Брюинз» получили большинство. На синей линии дирижировал Чарли Макэвой, Пастрняк со своей излюбленной точки пару раз простил «Кэпс» — один раз не попал в пустой угол, второй — не подстроился, находясь в убойной позиции, под передачу с вершины.

«Вашингтон» Лавиолетта подтверждает мысль, что плей-офф — время сдерживающих звеньев. Победную атаку в первом матче завершил Ник Дауд из номинально четвертой тройки. Сегодня «Кэпс» в третьем периоде вывел вперед Хэтэуэй. В этом голе прекрасно все: скидка Карла Хагелина в средней зоне, точный пас Орлова и завершение Гарнета, который оформил дубль.

«Бостон» при любой возможности старался доставлять шайбу в зону соперника. Времени на спасение было предостаточно, да и «Кэпиталз», как показала концовка, совершенно не двужильные. «Брюинз» на их фоне смотрелись свежее. Брюс Кэссиди практически через смену выпускал тройку Бержерона, но возродил интригу Тэйлор Холл из второго звена. Канадец с пятака протолкнул шайбу в ворота и перевел матч в овертайм. Да, не без везения, но кого это сейчас волнует?

Сказалась усталость «Вашингтона» и в овертайме, который продлился всего 39 секунд. Ведущая тройка «Бостона» растянула оборону «Кэпс», воспользовавшись ошибкой Брендана Диллона при выводе шайбы из зоны. Размашистая комбинация «Мишек» завершилась точным броском Маршана. Серия переезжает в Бостон при равном счете. Для команды Лавиолетта ситуацию усугубляет потеря ключевого центрального нападающего Ларса Эллера. Во втором периоде датчанин отправился в раздевалку и больше не выходил на лед. Ждем возвращения Евгения Кузнецова в следующем матче?

Результаты всех матчей НХЛ 18 мая