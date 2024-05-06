Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил победную шайбу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:3, 2-1).

В активе 32-летнего россиянина стало 4 (3+1) очка в 5 играх в текущем плей-офф. Суммарно с регуляркой — 124 (52+72) балла в 87 играх. Таким образом, он повторил рекорд клуба по очкам за сезон с учетом плей-офф, установленный Яромиром Ягром в сезоне-2005/06 (124 в 85, 54+70).