«Это отстой». Что говорили после вылета «Вашингтона» из плей-офф Овечкин и остальные

Главный тренер надеется, что Ови останется в команде.

«Вашингтон» добился исторического успеха в сезоне-2017/18, впервые завоевав Кубок Стэнли. Вот только с того момента «Кэпиталз» не выиграли ни одной серии плей-офф, три года подряд завершая борьбу в первом раунде. На этот раз они вылетели от «Бостона», проиграв последний матч на домашнем льду (1:3, 1-4 в первом раунде).

«Я думаю, что парни хорошо прессинговали, сыграли жестко. «Бостон» же хорошо использовал свои шансы. Были моменты, когда я понимал, что мы хороши, но не можем превратить свое преимущество в голы», — говорил после матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

Тренер покритиковал атакующую линию, но при этом выразил надежду, что Александр Овечкин продолжит карьеру в «Вашингтоне»: «Что ж, я бы хотел думать, что он вернется. Это его команда». Вот только будет ли это под руководством Лавиолетта?

Capitals Coach Peter Laviolette on Alex Ovechkin: «Well I'd like to think he's going to be back. This is his team.» — Samantha Pell (@SamanthaJPell) May 24, 2021

Когда в 2008-м Овечкин подписывал 13-летний контракт с «Вашингтоном» на 124 миллиона долларов, вряд ли кто-то ожидал, что он отработает его до конца. После матча форвард не стал отвечать на вопрос, останется ли в клубе. Но его разочарование концовкой сезона было велико: «Мы играем весь сезон для этого, играем за Кубок Стэнли. Тяжело проигрывать, конечно, мы можем играть лучше. Это отстой. Это плохое чувство, когда ты знаешь, что у тебя была хорошая команда».

Alex Ovechkin: «We play all season long for it, playing for a Stanley Cup. It's hard to lose ... obviously, we can do better. It sucks. It's a bad feeling when you know you have a pretty good team.» — Samantha Pell (@SamanthaJPell) May 24, 2021

Еще одна звезда «Вашингтона», нападающий Никлас Бэкстрем, считает, что это именно его команда проиграла серию: «У «Бостона» хорошая команда, но сегодня у нас были огромные проблемы с тем, чтобы забить».

А Ти Джей Оши обратился к болельщикам через соцсети: «Фаны, мы определенно скучали по вам в этом году. Спасибо тем, кто смотрел матчи дома и пришел на арену. Ваша поддержка значит больше, чем я могу объяснить в твите».

Caps fans we definitely missed you guys this year. Thanks for watching at home and thx to those that got to come to Cap One. Your support me on the sports and human side mean more than a tweet can explain. Stay safe and I'm looking forward to seeing you in the fall. #ALLCAPS — TJ Oshie (@TJOshie77) May 24, 2021

Болельщики «Вашингтона» в Twitter не сдерживали эмоций. Ниже лишь небольшая подборка их гневных твитов.

«Не очевидно, что вы могли добиться большего. Очевидно, команде нужно было работать лучше».

«Овечкин говорит одно и то же каждый год. Кроме 2018-го, конечно».

«То, что Овечкин говорит хорошо о команде, заставляет задуматься о том, насколько он верит в нынешний состав».

«Да, это неидеально. Один кубок за 81 год — не так уж и много».

«Этот парень Ови только раз за всю свою карьеру прошел во второй раунд плей-офф. Подумайте об этом. Очень переоцененный игрок».

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