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«Это отстой». Что говорили после вылета «Вашингтона» из плей-офф Овечкин и остальные

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 10:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Главный тренер надеется, что Ови останется в команде.
24&nbsp;мая. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3.«Вашингтон» закончил сезон бесславным поражением. Команду Овечкина ждут большие перемены?

«Вашингтон» добился исторического успеха в сезоне-2017/18, впервые завоевав Кубок Стэнли. Вот только с того момента «Кэпиталз» не выиграли ни одной серии плей-офф, три года подряд завершая борьбу в первом раунде. На этот раз они вылетели от «Бостона», проиграв последний матч на домашнем льду (1:3, 1-4 в первом раунде).

«Я думаю, что парни хорошо прессинговали, сыграли жестко. «Бостон» же хорошо использовал свои шансы. Были моменты, когда я понимал, что мы хороши, но не можем превратить свое преимущество в голы», — говорил после матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

Тренер покритиковал атакующую линию, но при этом выразил надежду, что Александр Овечкин продолжит карьеру в «Вашингтоне»: «Что ж, я бы хотел думать, что он вернется. Это его команда». Вот только будет ли это под руководством Лавиолетта?

Когда в 2008-м Овечкин подписывал 13-летний контракт с «Вашингтоном» на 124 миллиона долларов, вряд ли кто-то ожидал, что он отработает его до конца. После матча форвард не стал отвечать на вопрос, останется ли в клубе. Но его разочарование концовкой сезона было велико: «Мы играем весь сезон для этого, играем за Кубок Стэнли. Тяжело проигрывать, конечно, мы можем играть лучше. Это отстой. Это плохое чувство, когда ты знаешь, что у тебя была хорошая команда».

Еще одна звезда «Вашингтона», нападающий Никлас Бэкстрем, считает, что это именно его команда проиграла серию: «У «Бостона» хорошая команда, но сегодня у нас были огромные проблемы с тем, чтобы забить».

А Ти Джей Оши обратился к болельщикам через соцсети: «Фаны, мы определенно скучали по вам в этом году. Спасибо тем, кто смотрел матчи дома и пришел на арену. Ваша поддержка значит больше, чем я могу объяснить в твите».

Болельщики «Вашингтона» в Twitter не сдерживали эмоций. Ниже лишь небольшая подборка их гневных твитов.

«Не очевидно, что вы могли добиться большего. Очевидно, команде нужно было работать лучше».

«Овечкин говорит одно и то же каждый год. Кроме 2018-го, конечно».

«То, что Овечкин говорит хорошо о команде, заставляет задуматься о том, насколько он верит в нынешний состав».

«Да, это неидеально. Один кубок за 81 год — не так уж и много».

«Этот парень Ови только раз за всю свою карьеру прошел во второй раунд плей-офф. Подумайте об этом. Очень переоцененный игрок».

«Кэпиталз» снова подводят своих фанатов. Вот это новости..."

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей