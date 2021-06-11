Кучеров зажигает и лидирует, Василевский и Варламов тащат «Тампу» и «Айлендерс»

События с российскими хоккеистами во втором раунде плей-офф НХЛ.

В Кубке Стэнли-2021 определились победители дивизионов, в рамках которых команды играли весь укороченный регулярный чемпионат и провели два раунда плей-офф. Пока НХЛ собирается на Олимпиаду-2022, сборная России с североамериканским десантом провалилась в четвертьфинале ЧМ-2021 против скромной по составу Канады, Александр Овечкин участвует в тренировках старшего сына, а Евгений Малкин перенес операцию на колене, дальше по сетке продвинулись «Тампа», «Айлендерс», «Монреаль» и «Вегас». В трех из четырех клубов есть россияне.

Центральный дивизион

Наши: Свечников — 5 матчей, 5 (1+4) очков, «+2» // Василевский — 5 матчей, 4 победы, процент отраженных бросков 94,0, коэффициент надежности 1,77, 1 игра на ноль. Сергачев — 5 матчей, 0 очков, «0». Кучеров — 5 матчей, 7 (2+5) очков, «-1».

«Тампа» остается одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. «Лайтнинг» после «Флориды» красиво разобралась с «Каролиной». По ходу сезона в разных штатах меняли ковид-правила допуска зрителей и увеличивали процент заполненных мест. «Харрикейнз» имели преимущество своей площадки и активную поддержку — в Роли во втором раунде плей-офф собиралась 16-тысячная аудитория. В игре «Ураганов» с «Молнией» появился особенный драйв, а дальше прошел чемпион.

Никита Кучеров накопил немало энергии и вместе с тем не заржавел за длительную паузу во время регулярки (после победы в Кубке Стэнли-2020 в конце октября и декабрьской операции форвард не выходил на лед до старта плей-офф в середине мая). 27-летний нападающий даже при серьезном противодействии исправно набирает баллы за результативность, здорово распоряжается моментами в большинстве и нередко выводит партнеров на завершение фирменными передачами из правого круга для вбрасывания. Минус — лишние удаления, одно из которых стоило команде поражения в овертайме третьей игры.

Наиболее ярко Кучеров провел четвертый матч, в котором соперники повеселились во втором периоде (4:4), а «Тампа» стараниями своего лидера отыгралась с 2:4 и победила. У нападающего в этот вечер — 3 (2+1) очка, очередные комплименты от своих с чужими и новые достижения. Форвард повторил российский рекорд Сергея Федорова по результативности за 100 игр в плей-офф (112 очков, при этом голов больше у Никиты — 41 против 35).

Кучеров — лучший бомбардир и ассистент Кубка Стэнли-2021, у него 18 (5+13) очков в 11 матчах. Причем главные конкуренты — Натан Маккиннон из «Колорадо» и Давид Пастрняк из «Бостона» (по 15 очков) — уже вылетели. Теперь ближе всего к россиянину его партнеры Стивен Стэмкос (13 очков) и Виктор Хедман (11 передач), а также Жан-Габриэль Пажо из «Айлендерс» (13 очков, 10 передач).

Михаил Сергачев снова действовал преимущественно надежно и нередко — самоотверженно. Один из заблокированных бросков на время оставил его вне игры в пятом матче, после которого 22-летний защитник подчеркнул: это часть командной работы. «Наши ребята делают так в каждой игре. Ничего особенного я не совершил — такое случается не один и не два раза за матч. Каждый в нашей команде готов жертвовать собой, что мы и делаем. Когда нужно сделать блок, мы без раздумий ложимся под шайбу. Каждый такой поступок вдохновляет всю команду», — заметил Сергачев.

Андрей Василевский играет на чемпионском уровне и при необходимости включает суперрежим. 26-летний голкипер вытащил для своей команды два непростых матча на старте серии, когда «Каролина» смотрелась не хуже и даже лучше «Тампы». Россиянин отразил 29 бросков и засушил «Харрикейнз» в пятой игре, одно из эффектных спасений привело к ответной атаке и красивому победному голу Брэйдена Пойнта. «Я просто пытался как можно скорее переместиться вдоль линии. Это был хороший, неудобный бросок. Шайба крутилась, но я отразил ее ловушкой, а сразу после этого мы забили. Будем считать, что мы с ребятами помогли друг другу», — описание эпизода от одного из его героев.

Vasilevskiy made this save right before Point's goal ? #StanleyCup pic.twitter.com/D5XBgEzS34 — NHL GIFs (@NHLGIFs) June 8, 2021

Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ с тремя подряд «сухарями» в завершивших серию матчах (ранее против «Флориды» и «Далласа» в финале). По числу побед в плей-офф он обошел Николая Хабибулина (39), стал рекордсменом «Лайтнинг» и среди соотечественников уступает теперь только Евгению Набокову (41 против 42). Вдобавок Андрей ожидаемо вошел в тройку номинантов на «Везину Трофи», которую уже выигрывал в 2019 году. Его конкурентами в споре за приз лучшему вратарю сезона стали Филипп Грубауэр из «Колорадо» и Марк-Андре Флери из «Вегаса».

Андрей Свечников вместе с партнерами из «Каролины» не смог реализовать обозначенный план: не перегрузил бросками и не забрался глубоко под кожу Василевскому и вместе с тем при всем старании не остановил чемпиона. 21-летний форвард набирал очки в четырех подряд матчах серии, но в четвертом впечатление испортили 6 штрафных минут. Нападающий закончил второй раунд вторым бомбардиром среди россиян в этом плей-офф — 8 (2+6) очков в 11 матчах при показателе «+4». Теперь актуален вопрос о новом контракте молодой звезды «Ураганов». «Я бы хотел остаться навсегда. Мне нравится здесь, обожаю болельщиков и команду. Это был не лучший сезон для меня, всем было непросто. Этим летом мы будем работать и постараемся стать только сильнее», — сказал Свечников.

Восточный дивизион

Наши: нет // Варламов — 5 матчей, 4 победы, %ОБ 93,4, КН 2,26. Сорокин — 1 матч, 0 побед, %ОБ 89,7, КН 4,12.

Во втором раунде произошла обратная рокировка российских вратарей в «Айлендерс».

Илья Сорокин стал основным голкипером в серии против «Питтсбурга», выиграл четыре матча и начал противостояние с «Бостоном». Четыре гола «Брюинз» оборвали победную серию 25-летнего дебютанта и лишили его ряда статистических достижений. Вопросов к Сорокину по игре было не очень много, но он уступил место в воротах более опытному соотечественнику.

Семен Варламов после двух поражений от «Пингвинз» стартовал со второго матча серии с победителями «Вашингтона». Вратарь Туукка Раск и вся оборона «Бостона», атака с результативными Давидом Пастрняком и Брэдом Маршаном справились с «Кэпиталз» за пять игр и создавали «Айлендерс» проблемы в каждой встрече. «Островитяне» снова показали себя очень сбалансированной командой, а 33-летний Варламов помог ей уверенной игрой. Главный тренер ньюйоркцев Барри Тротц назвал его ветераном и настоящей скалой, а выбор из двух хороших вратарей — легким решением.

Теперь все ждут дуэли Варламова и Василевского — и повторение финала «Востока» из 2020 года обещает получиться захватывающим.

Западный дивизион

Наши: Ничушкин — 6 матчей, 1 (0+1) очко, «-4» // нет.

«Колорадо» считался одним из фаворитов Кубка Стэнли, но победителя регулярного чемпионата остановил сосед по дивизиону.

Валерий Ничушкин отметился передачей в первой игре с «Вегасом». В тот вечер основной голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флери получил паузу после семиматчевого противостояния с «Миннесотой» и о дублере Робине Ленере после 1:7 заметил: «Его бросили львам». «Эвеланш» после начала плей-офф выиграли шесть встреч подряд (четыре — против «Сент-Луиса») и повели 2-0, но на этом — все. Далее первое звено Натана Маккиннона было остановлено обороной «Рыцарей», никто из других троек «Лавин» себя не проявил, соперник забрал инициативу и место в полуфинале. У Ничушкина был отличный шанс вернуть «Колорадо» в игру в пятом матче, только Флери оставил 26-летнего россиянина (0 голов при 17 бросках в серии) и его команду ни с чем по итогам яркого противостояния.

Северный дивизион

Наши: Романов — 1 матч, 0 очков, «0» // нет.

«Виннипег» в первом раунде всухую обыграл «Эдмонтон», а «Монреаль» сделал еще одну сенсацию, ушел с 1-3 и выбил «Торонто».

Александр Романов отправился в запас «Канадиенс» после неубедительной концовки регулярки и дебютировал в плей-офф в заключительном матче серии с «Джетс». 21-летний защитник заменил в составе травмированного Джеффа Петри, за 9.27 на льду отметился броском и силовым приемом. «Первая игра в плей-офф — это было потрясающе, невероятные ощущения. Конечно, я абсолютно готов к матчам плей-офф, на все сто. И я просто хочу помочь своей команде выиграть Кубок. Не имеет значения, где буду играть — слева или справа в обороне, нападающим или вратарем», — сказал Романов.

В противостоянии «Монреаля» с «Виннипегом» после первого матча могло появиться ненужное напряжение из-за жесткой атаки Марка Шайфли на забившего в пустые ворота Джейка Эванса. Хоккей не ушел на второй план, а победили «Канадиенс». Кэри Прайс, Кори Перри и компании в четырех играх забрали звание лучшей канадской команды сезона. Теперь они сойдутся со стремящимся в новый финал «Вегасом», а пока вышедший на улицы город отпраздновал так, словно Кубок Стэнли после долгого ожидания и многочисленных неудач уже вернулся в Монреаль.

Продолжение — 13 июня. О россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2021 — здесь.