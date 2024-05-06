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Сегодня, 10:13

В «Динамо» ответили на вопрос о возможном приглашении Овечкина на базу клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на базу клуба.

«Пока не созванивались с Овечкиным. Мы с ним хорошо общаемся. Есть желание пригласить? Приедет в Москву, пообщаемся и решим, какие у нас будут планы», — сказал Гафин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Овечкин провел 83 матча, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии до четырех побед со счетом 0-4.

Александр Овечкин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
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