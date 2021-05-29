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Капризов — первый новичок «Миннесоты», который забил в седьмом матче. Но для прохода во второй раунд этого мало

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 21:00
Кирилл Капризов (справа). Фото USA Today Sports Игроки «Миннесоты», забивавшие в седьмых матчах серии плей-офф. Фото «СЭ» Тренеры, выигравшие больше пяти седьмых матчей плей-офф. Фото «СЭ» Самые результативные новички «Миннесоты» в плей-офф. Фото «СЭ»
Кирилл Капризов (справа). Фото USA Today Sports
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По статистике плей-офф получился для Кирилла скромным.
Кирилл Капризов забросил &laquo;Вегасу&raquo; в&nbsp;седьмом матче, но&nbsp;его &laquo;Миннесота&raquo; все равно проиграла и&nbsp;вылетела из&nbsp;плей-офф.Капризов забил «Вегасу» в седьмом матче серии. Это очередной рекорд клуба, но Кирилл все равно отправляется в отпуск

«Миннесота» выбыла из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв в последнем матче серии «Вегасу», но новичок «Дикарей» Кирилл Капризов в очередной раз вписал свое имя в историю команды из Сент-Пола. 24-летний российский форвард стал первым новичком в истории франшизы, которому удалось отличиться в седьмой игре серии. Правда, по возрасту на день матча он расположился только на четвертом месте, пропустив вперед Мариана Габорика, Нино Нидеррайтера (забивали в 21 год) и Паскаля Дюпуи.

Игроки «Миннесоты», забивавшие в седьмых матчах серии плей-офф. Фото "СЭ"
Игроки «Миннесоты», забивавшие в седьмых матчах серии плей-офф. Фото «СЭ»

«Миннесота» впервые в истории уступила в седьмом матче серии, не сумев справиться с главным мастером решающих встреч в истории лиги Питом Дебуром. 52-летний специалист выиграл все шесть седьмых матчей в своей карьере. С «Нью-Джерси» он одолел «Флориду», с «Сан-Хосе» — «Нэшвилл», «Вегас» и «Колорадо», а «Вегасом» — «Ванкувер» и «Миннесоту». Столько же побед (но при трех поражениях) одержали Скотти Боумэн и Пэт Бернс, больше — только Дэррил Саттер.

Тренеры, выигравшие больше пяти седьмых матчей плей-офф. Фото "СЭ"
Тренеры, выигравшие больше пяти седьмых матчей плей-офф. Фото «СЭ»

Сам же Капризов, всерьез претендующий на приз лучшему новичку лиги, провел свой первый плей-офф достаточно скромно. Россиянин набрал 3 (2 + 1) очка в семи играх и даже среди дебютантов «Миннесоты» расположился на третьей строчке. В текущем сезоне лидерство удерживает Оуэн Типпетт из «Флориды», добавивший к голу три паса, а среди россиян рекордом владеет Денис Гурьянов из «Далласа», набравший в прошлом сезоне 17 (9 + 8) очков.

Самые результативные новички «Миннесоты» в плей-офф. Фото "СЭ"
Самые результативные новички «Миннесоты» в плей-офф. Фото «СЭ»

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