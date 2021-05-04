«Комбаров заметил: «Я даже со «Спартаком» не играл в финале Кубка». Интервью главного тренера «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин — о выходе в РПЛ, Алане Дзагоеве, феномене Ивана Сергеева, сравнении с Леонидом Слуцким и «деле Ларина».

Об Анюкове и Дзагоеве

— «Крылья» вышли в РПЛ в один день с чемпионством «Зенита». Символично?

— Наверное, у каждого из нас своя дорога. «Зенит» стал чемпионом, а мы только вышли в ФНЛ. Нам еще надо до конца пройти свой путь. Осталось несколько туров и финал Кубка.

— А когда у вас появилась уверенность, что сможете выйти в премьер-лигу?

— В принципе, осенью мы уже стали показывать качественную игру. В некоторых матчах нам не повезло. Однако появились предпосылки, что все сложится удачно.

Надо отдать должное нашим соперникам. И «Оренбург», и «Нижний Новгород» проводят для себя очень хороший сезон. «Оренбург» здорово стартовал, ушел в отрыв. И мы его смогли обогнать только в последней игре перед зимней паузой. Но самую большую уверенность «Крыльям» придала гостевая победа над «Нижним» (1:0) в феврале. По дополнительным показателям мы вышли тогда на первое место. Кроме того, именно по качеству футбола «Крылья» закономерно взяли три очка в той встрече. После игры с нижегородцами и подумалось, что сможем без ощутимых потерь пройти оставшуюся дистанцию.

— В вас же мало кто верил. «Крылья» затеяли серьезную перестройку состава, из «Чертанова» пришло восемь человек.

— Отвечу так: за все надо платить. Из-за вылета в ФНЛ у болельщиков накопился негатив в отношении «Крыльев». Так что пришлось столкнуться со скепсисом, когда мы начали строить новую команду. К тому же мы не слишком удачно стартовали. Судите сами: в первых шести матчах — три поражения, две победы и одна ничья. Многовато очков потеряли. Однако потом мы уступили лишь дважды — «Торпедо» и «Оренбургу». Я очень благодарен ребятам за то, что они выдержали столь плотный график и поверили в то, что мы вместе делаем.

Нужно отдать должное губернатору Дмитрию Азарову, который уделял и уделяет команде внимание. Мы постоянно на связи, он в курсе всех дел в команде, приезжает на базу, на игры. Это колоссальная поддержка. Мы постоянно чувствуем интерес губернатора, он по возможности посещает все домашние матчи. Правительство вместе с партнером клуба организовало на полуфинал Кубка чартер для болельщиков в Грозный. Азаров часто звонит и лично поздравляет команду с победами. Я знаю, что он будет присутствовать на финале Кубка. Такое внимание очень радует и ко многому обязывает. Нас поддерживает весь регион.

— Кто из действующих тренеров премьер-лиги поздравил вас с выходом в элитный дивизион?

— Мне Сергей Корниленко передал привет от Александра Анюкова. Главные тренеры команд РПЛ пока не поздравляли. Идет тур, им просто, видимо, не до этого.

— А вы с Анюковым лично знакомы?

— Я работал в юношеской сборной 1982 года рождения, в которую вызывался и Саша. Там подобралась хорошая команда. Кержаков, братья Березуцкие, Антон Бобер, Антон Рогочий, Роман Адамов, Валерьян Бестаев и много других футболистов, которые потом не потерялись на взрослом уровне. Плюс Анюков — совсем не чужой человек для «Крыльев».

— А поддерживаете ли связь с Аланом Дзагоевым, чьим первым тренером вы являетесь?

— Алан пока не поздравил. Но, думаю, он следит за нашими успехами. Сейчас у него у самого непростые времена. Он умеет играть в футбол. Ему надо просто немного нормализовать проблемы со здоровьем. Даже по этому сезону видно, как он думает на поле. Вокруг него игроки в ЦСКА на такой скорости решения не принимают. Видение поля от Алана никуда не делось.

Эти «Крылья» избежали бы «стыков» в РПЛ

— С февраля по апрель «Крылья» выдали сумасшедшую серию, выиграв 12 матчей подряд. Вашу команду можно назвать машиной?

— Действительно, на этом отрезке мы были сильнее других. Да, в некоторых встречах удача нам улыбнулась. Правда, если вспоминать поражение от «Оренбурга» в конце ноября, то тогда мы, наверное, были даже ближе к победе.

В целом нынешняя серия обоснованна. Однако становится все сложнее и сложнее... График очень плотный, серьезные нагрузки. Надо успевать восстанавливаться, а времени все меньше и меньше. Помимо игр в ФНЛ мы еще провели три матча в Кубке. Впереди финал. Получается, за 80 дней мы сыграем 20 матчей.

— А хватит ли вам обоймы?

— Рассчитываю на всех футболистов в команде. Пытаемся проводить ротацию. Но, наверное, где-то мы не смогли укрепиться. Каждый тренер хочет более длинной скамейки. Хотелось бы выразить благодарность Павлу Андрееву, который помог в кратчайшие сроки сформировать команду при жесточайшем лимите времени. Весь наш коллектив был собран за десять дней, разделявшие окончание чемпионата РПЛ и старт нового турнира. Также он сохранил лидеров — при очень большом спросе на них в зимнее трансферное окно. Основную часть первенства мы прошли таким составом.

Немаловажно, что у нас подобрался дружный тренерский коллектив настоящих профессионалов. Сергей Корниленко, наш спортивный директор, проделывает колоссальную работу. Постоянно в команде, на каждой игре, на тренерской скамейке — всегда готов помочь и решить любой вопрос. Это здорово. И мне очень хочется еще раз поблагодарить ребят, которые вытащили этот сезон. Однако работа еще не закончена.

— «Крылья» в своем нынешнем виде готовы к премьер-лиге? Не станут ли самарцы опять командой-лифтом?

— За последние годы «Крылья» действительно трижды опускались в ФНЛ. Считаю, в Самаре есть все условия для того, чтобы команда играла в премьер-лиге. Инфраструктура, внимание губернатора.

Готовы ли мы к РПЛ? С одной стороны, провели удачные матчи против «Динамо», «Химок» и «Ахмата». Однако здесь нужно четко понимать, что это кубковые игры. Возможно, в чемпионате будет сложнее. Мы же знаем примеры, когда команды, которые вышли в элитный дивизион, не смогли там удержаться. Поэтому, конечно, хотим усилить некоторые позиции. Нужно повышать конкуренцию внутри команды. Всем футболистам необходимо понять, что не должно быть тепличных условий, что ни у кого нет вечного права выходить в стартовом составе. У нас и сейчас такого нет, но в следующем сезоне все будет гораздо сложнее.

— Не слишком ли молодая у вас команда?

— Весной в большинстве матчей в стартовом составе «Крыльев Советов» выходили два-три игрока, которые имеют опыт выступлений в РПЛ. Этого, естественно, мало. Поэтому, конечно, намерены точечно усилить состав. Однако самое важное другое.

— Что именно?

— Надо сохранить костяк.

— И все-таки — как бы «Крылья» смотрелись в РПЛ в этом сезоне?

— Не могу сказать, что мы бы боролись за еврокубковые места. Кто-то полагает, что мы бы точно вылетели или играли бы в переходных матчах. Мне кажется, эти «Крылья» могли бы обойтись и без «стыков», сохранить прописку в РПЛ. Но это все довольно условно.

Сергеев — не жадный форвард

— Главная звезда «Крыльев», да и всей ФНЛ, — нападающий Иван Сергеев, который в 39 матчах забил 37 мячей. В чем его феномен?

— Ваня из тех футболистов, у которых не получилось сразу ярко заиграть — в 18-20 лет. Ему уже 26. Не молодой нападающий. Но он не делает из этого трагедии. Понимает, что можно добирать и сейчас. В последние три сезона Иван становился лучшим бомбардиром своей зоны либо в ПФЛ, либо в ФНЛ. Рос, прогрессировал. Молодец! Он не только забивает, но и играет на команду. В «Крыльях» сложился хороший коллектив. Сергеев слышит тренера, правильно реагирует. Считаю, он разнообразил свою игру.

— Поясните, пожалуйста.

— Если раньше почти все свои голы Иван забивал, только реагируя на подачи, прострелы и забросы, то сейчас нередко поражает ворота соперников после атак через центр, проникающих передач, участвует в комбинациях. Он не жадный, может и отдать в тех ситуациях, когда сам мог бы забить. Но когда видит, что партнер в более выгодной позиции, — выкатит ему. Одним словом, командный игрок. Бьется за «Крылья». Но и команда на него здорово работает.

Символично, что в сложнейшем матче с «Акроном» он оформил дубль. Один гол забил ценой травмы. Можете пересмотреть эпизод. После первого мяча он еле встал... Надеюсь, все обойдется. Это говорит о его бойцовском характере. Ваня умеет терпеть.

Не разлетятся ли эти «Крылья»?

— Не боитесь потерять Сергеева и Антона Зиньковского?

— Боюсь... Знаете, иногда мы шутим. Чем больше мы делаем для того, чтобы Сергеев стал лучшим бомбардиром, тем меньше шансов, что он у нас останется. Но этот вопрос не ко мне. Надо сначала закончить сезон, а потом постараться сохранить костяк команды. Есть понимание, что нужно двигаться в этом направлении.

— Нет тревоги, что эти «Крылья» могут разлететься? Спрос на ваших игроков серьезный.

— Не без этого... Трансферное окно скоро откроется. Многие клубы начнут активно работать. У нас пока ясности по составу нет. Возможно, в селекционной работе мы немного запаздываем. Но я оптимист, надеюсь, что костяк команды сохраним.

— Александр Гацкан и Дмитрий Комбаров остаются?

— У нас еще три игры в чемпионате и финал Кубка. Нужно понять селекционную стратегию. Куда мы двигаемся, на кого мы опираемся? Пока у меня как у тренера нет четкого понимания. Это вопрос клубу. Я благодарен тем возрастным, заслуженным футболистам — Комбарову, Гацкану, Полуяхтову, Фролову — за их вклад в успехи «Крыльев». Они подавали правильный пример остальным ребятам, много помогли нам.

— Что скажете о Максиме Канунникове?

— Несмотря на то что Максим почти не играл из-за травмы, его поведение, отношение к делу заслуживают уважения. Это большой профессионал. В «Крыльях» здоровая, полноценная конкуренция. Опытные ребята поддерживали молодых, подтягивали их.

О финале Кубка

— Вы-то остаетесь в «Крыльях»? Есть предложения от более статусных команд?

— Мы сейчас думаем только об оставшихся матчах. Три игры в ФНЛ и финал Кубка, в котором можем вписать свое имя в историю. Для большинства наших футболистов этот матч — настоящий, большой вызов! Так что концентрируемся только на этом. Я вам больше скажу. После того как мы прошли в полуфинале «Ахмат», я разговаривал с Димой Комбаровым. И он заметил: «Я даже со «Спартаком» ни разу не играл в финале Кубка России». То есть и у него очень серьезная мотивация на матч с «Локомотивом». Каждый игрок и работник «Крыльев» хочет что-то доказать в этой жизни. Это правильная установка.

— А о чем вы подумали, когда «Локомотив» крупно уступил «Зениту» (1:6)? О том, что вам придется играть против раненого зверя, или о том, что команду Марко Николича можно победить?

— Скорее первое... Не ожидал, что «Локомотив» проиграет так крупно. По стартовым минутам матча ничто не предвещало разгрома. Но в футболе иногда счет не отражает качества игры. Да, «Зенит» оказался сильнее. И было бы несправедливо, если бы питерцы не стали чемпионами.

Но и «Локомотив» впечатлил этой весной. По-настоящему плотно еще не готовимся к сопернику. Но какое-то понимание уже есть. Посмотрим, какие выводы железнодорожники сделают из этого поражения. Однако в любом случае все будет зависеть от нас.

О Слуцком

— Вы как-то сказали, что уже четыре раза были на стажировке в «Челси». Когда теперь планируете туда отправиться?

— Все эти четыре поездки были, когда я работал в Национальной академии футбола имени Коноплева. Очень полезный опыт, встречались с тренерами. Роман Аркадьевич Абрамович создал нам все условия, чтобы мы учились, прогрессировали.

— Когда в последний раз общались с Абрамовичем?

— Наверное, в 2013 году. Потом академию финансировали уже другие структуры.

— Не находите, что в вашей биографии есть общие черты с карьерой Леонида Слуцкого? Оба знакомы с Абрамовичем, оба успешно поработали в «Крыльях».

— Со Слуцким мы знаем друг друга с 1994 года. Поддерживаем связь, контактируем. Параллели в футболе вещь неблагодарная. Слуцкий, когда только начинал свой тренерский путь, не имел футбольного имени. Но ему выпал шанс, и он в него вцепился зубами. Это дорогого стоит!

— А чья работа коллег в премьер-лиге вам импонирует?

— Скорее в голове у меня есть собирательный образ. Кого-то одного я не выделяю. Считаю себя уже сложившимся тренером со своими принципами. Не могу сильно поменяться и слепо копировать чужие идеи. Какие-то вещи можно перенимать у многих наших тренеров.

— У кого?

— У Гончаренко, Карпина, Слуцкого. Да у многих! Но у «Крыльев» есть и свой рисунок. Мы всегда стараемся играть в футбол, а не вымучивать победы за счет давления.

Ларин — альтруист! Я в шоке от того что происходит

— Последний вопрос. Не очень приятный. Как восприняли новости о задержании бывшего спортивного директора «Чертанова» Николая Ларина?

— Я вообще не понимаю, что происходит. Николай Ларин — альтруист, он даже слишком бескорыстный. И тут пошли все эти разговоры про какие-то нарушения... Если, проверяя документы, ты хочешь найти что-то, то обязательно найдешь.

Но вы посмотрите, сколько Ларин сделал для «Чертанова»! Раньше не было академии, а он ее вывел на лидирующие позиции в России! Еще пять-шесть лет назад у «Чертанова» не было стадиона, играли где-то на арендованных полях. Но Ларин сумел выйти на мэра Москвы, заинтересовал чиновников. И сейчас мы видим хороший, современный стадион, на котором жизнь буквально бьет ключом. Девочки, юноши, «Чертаново-1», «Чертаново-2» — все там тренируются. Насколько я знаю, есть договоренность о строительстве манежа.

— Действительно впечатляет.

— Это заслуга Ларина. И как, получается, все легко испортить и разрушить... Из-за неправильно расставленных запятых в документах. Знаю, что у него нет дач, квартир, машин и так далее. Могу сказать о нем только хорошее. В шоке от того, что происходит. Таких людей нужно поддерживать, а не закапывать, смешивать с грязью. Сломать гораздо легче, чем строить на протяжении 15-20 лет.

Он сделал многое не только для «Чертанова», но и для всего российского футбола. Мы с вами говорим про «Крылья». Так вот, большой вклад в этот успех внес Николай Юрьевич Ларин. Сколько человек прошло через «Чертаново», в том числе и я? Если кто-то из этих футболистов дорастет до сборной, это будет в том числе и его заслугой.