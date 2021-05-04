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В Ярославле фанаты идут войной на вылетающий из ФНЛ «Шинник» и главного тренера

Юрий Голышак
Юрий Голышак
Обозреватель
Сегодня, 15:00
Футболисты «Шинника». Фото ФК «Шинник» Футболисты «Шинника». Фото ФК «Шинник» Александр Побегалов. Фото Юрий Голышак Юрий Газзаев. Фото ФК «Шинник» Юрий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Шинника». Фото ФК «Шинник»
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А ознакомиться с историей бед ярославского футбола пригласили корреспондента «СЭ».

Что-то в Ярославле странное — раз фанаты «Шинника», сплотившись, вызванивают из Москвы корреспондента «СЭ». Рассказывают, что уж брали в окружение прямо на стадионе главного тренера Юрия Газзаева. Не выпускали полтора часа. А теперь и вовсе готовы на демонстрацию. Пожалуй, это можно назвать «телефонограммой»:

— Приезжайте, посмотрите на это позорище. То 0:6, то 1:5. Впервые в истории вываливаемся во вторую лигу...

Была же рубрика в годы прежние, золотые — «Письмо позвало в дорогу».

Раз позвало — что ж! Я еду!

**

Еду — и чувствую себя ревизором. Взгляд мой нынче цепок и колюч. Возможно, излишне. Город-то — любимый!

Грех не поговорить и с другой стороной — накануне выезда набираю главному тренеру «Шинника» Юрию Газзаеву. Которого знаю тысячу лет. Тот и не думает закрываться — будто не побывал в окружении, словно фельдмаршал Паулюс. Голос бодр, радушен:

— Приезжайте, приезжайте. Поговорим.

Пяти минут не проходит — присылает по WhatsApp фотографию Марсело Бьелсы. С прекрасным текстом: «Единственный способ выжить в этой профессии — не связывать проделанную работу с конечным результатом. Те, кто ценят лишь итоговый результат, отвергают сам процесс. Такие люди не смотрят на вашу работу, они лишь возносят вас до небес, когда все хорошо, и мешают с грязью, когда начинается кризис».

Неплохо, неплохо.

**

Въезжаешь в город — яма на яме. Батюшки! Во что ты превратился, Ярославль?! Какую бронетехнику пропустил через себя?

Я напеваю про себя — и незаметно начинаю вслух. Пожалуй, это нервное. Что-то из Михаила Круга:

Я номера нам в «Свечке» закажу,
Мы прогуляемся с тобой по Ярославлю.

Я покажу тебе гостиницу «Бристоль»,
Тверицкий бор и старый Волковский театр...

Те самые фанаты, принимающие меня, словно ревизора, затаили дыхание — и я воодушевленно продолжил:

Поехали в «Свечу» — нас Ваксман ждет,
И если вам закрались невзначай сомненья,
Насчет морали — это маленький прикол!
И данке шон — вы будете под впечатленьем!

— Ага! — сообщил самый бойкий. — А «Бристоль"-то — вот он! Была лучшая гостиница города. А сейчас нет никакого «Бристоля». Банк и кафешки.

Я замираю, полный восторга. Спрашиваю зачем-то — даже не ожидая ответа:

— А Ваксман — это кто?

— Ха! — торжествует Ярославль в лице моих попутчиков. — Сейчас!

Что-то отыскивают в телефоне — и ликуют еще сильнее:

— Едем!

— Куда?! — отстраняюсь я.

— Да к Ваксману же...

Тут же и выясняется, что Круга нет давным-давно — а Ваксман жив-здоров. Директор Камерного театра. Сам играет — на эти спектакли за две недели билетов не достать. Но для уважаемого корреспондента, разумеется, отыщут. Сам Ваксман будет рад знакомству.

О Боже, дорогой мой Ярославль. Теперь я люблю тебя еще сильнее.

Но Ваксмана откладываем на потом.

**

Фанаты &laquo;Крыльев&raquo;.Возвращение «Крыльев» в РПЛ — ответ тем, кто считает, что в нашем футболе все пропало

На ходу мне рассказывают истории, от которых стынет кровь. Среди моих новых товарищей — уважаемые люди. Один — бывший хоккеист ярославского еще «Торпедо». Другой — действующий депутат. А вот — Денис, поддерживающий без всякой зарплаты соцсети «Шинника». Пара юно выглядящих фанатов. Которые, однако ж, сбиваются со счета — то ли 40 лет за «Шинник», то ли 30. С роддома.

Садимся в кафе у стадиона. Просим сделать песни чуть тише — но получаем отпор:

— Музыка вылетает.

— О! — радуются мои товарищи. — Мы тоже!

Что ж, наполним музыкой сердца. Тем более одна ярославская история смешнее другой. От некоторых у меня чай носом пошел. Так не пробирало даже в хоккейном Челябинске.

Рассказывают, как два года назад вернулся технический директор «Шинника» Власов из Испании. Возьми да пошути, мол, «Валенсия» отмечает 20-летие поражения от «Шинника».

— Ага! — воодушевились сотрудники «Шинника» нынешнего.

Взгляд их упал на обшарпанную стену клубного офиса. Где висел тот самый вымпел «Валенсии», который получал когда-то капитан Казалов из рук великого Гаиски Мендьеты.

В тот же день офис «Шинника» отыскал электронную почту поседевшего Мендьеты — и вступил в пылкую переписку.

«Дорогой мистер Мендьета! — сигнализировали из Ярославля. — Наверняка вы помните те матчи и теплый прием. Рады были бы пригласить вас снова, оплатив дорожные расходы...»

Ответа ждали долго. С почты Мендьеты с легким недоумением отозвалась некая Анна Гонсалес: «Спасибо за внимание к датам, клубу «Валенсия» и господину Мендьете лично. Но...»

Дочитав до этого места, сотрудники «Шинника» пригорюнились. Эх!

Однако ж, у письма было продолжение:

«...календарь напряженный. Но 20-21 октября господин Мендьета готов посетить Ярославль. За 35 тысяч евро».

Такой гонорар ни футбольный клуб, ни шинный завод не потянули бы. Даже если б запустили линию зимних шипованных презервативов. Но не те в «Шиннике» парни, чтоб легко выскальзывать из переговоров!

Ответное письмо вышло учтивее прежнего: «Рады вашему ответу! Готовы выплатить господину Мендьете 10 тысяч евро. За наш счет охрана, перелет, райдер. Предоставим номер в одной из лучших гостиниц города».

— В «Park Inn», — мстительно добавили вполголоса, отправляя. — С видом на Леонтьевское кладбище.

«Надеемся на великое отмечание этой даты — 20-летие матча», — сухо ответила Анна.

«Встретимся на 30-летии!» — жизнерадостно салютовал «Шинник».

**

— Пойдем, пойдем!

Меня ведут куда-то за стадион. К офису «Шинника». К нему — да не к нему.

— Вот! — провозглашают с торжеством.

Я настраиваю фокус — и глазам не верю. На будке нарисован медведь, это нормально. Символ Ярославля. Но что-то в нем не так. Я протер очи заново — и тотчас понял, что именно.

Ко рту медведя пририсован фаллос со всеми анатомическими подробностями. А поверх еще и надпись: «Уралмаш».

— Это мы должны были играть с «Уралом» на Кубок. Матч не состоялся — их харизматичный президент Григорий Иванов сфотографировал поле в нужном ракурсе, отправил в РФС. Скандал устроил: «Играть нельзя!» Хотя делегат был за то, чтоб играть.

— Поле ужасное было?

— На троечку. Начало марта — какое вы хотите? «Ростов» тогда же играл — их поле было еще хуже. С «Валенсией» мы вообще в болоте утопали. Просто «Шинник» тогда был на ходу, мог пободаться. За три часа до начала матч отменили. Перенесли на лето — а там уже другая картина. Главное, нас просто размазали в информационном плане: «Что за клуб? Даже поле не могут подготовить!» А наши начальники во главе с Гориным отмалчивались. Стадион принадлежал городу — но клуб-то мог хоть слово сказать! Работали-то вместе!

— Зато остался на память медведь. С членом.

— Это фанаты «Урала» прокрались — и нарисовали. Потом весь процесс выложили во «ВКонтакте», можете полюбоваться. А наше начальство распорядилось какой-то блеклой красочкой замалевать — но вышло только рельефнее. Теперь сами же смотрят каждый день. Нормальный руководитель спросил бы: «Это кому, собственно, в рот засовывают?!» Весь сегодняшний «Шинник» — в этом. А может, им нравится картинка! Стадион-то теперь в оперативном управлении у клуба.

— Ну и дела.

— Понятно, что у «Спартака» костюм «Hugo Boss», а у нас — советский. Так мы его еще в химчистку не носим. Обблевали — и так ходим. Нормально! Вот это — футбольный клуб «Шинник». Еще и медведь сосет. Осталось только зарегистрировать как товарный знак. Уникальный будет бренд. Маскоту нашему можно пришить ко рту это самое.

— Есть у вас маскот-то?

— Есть! Тоже медведь, ему лет пятнадцать. Каждый год то башку ему подшивают в кукольном театре, то лапу. А фан-шоп наш видели?

— Это где?

— Да вон он. Протекающая будка, в которой — ничего. На официальном сайте висит давным-давно надпись: «Скоро в продаже». Все. Даже у «Чертаново» есть палатка, где атрибутику продают. Но не у нас.

**

— Думали, с Газзаевым хоть огонь в глазах появится. Стало только хуже! — бросает нервно один из фанатов. — Безволие полное. Получаем 0:6 в Красноярске. Позорище! А Газзаев ходит и улыбается. Мы думали, это нервное. Потом смотрим — вроде нет. Есть тренеры-мотиваторы, а у нас — демотиватор...

— Этой команде нужен тренер, который зажжет, — прерывает бывший хоккеист «Торпедо». Еще не ставшего «Локомотивом». — Вот был у нас Сеич...

Сеич! Кто ж не помнит тренера Николаева, придумавшего в этом городе хоккей? Стоило заподозрить команду в безволии — Сергей Алексеевич ставил в автобусе порнокассету: «Смотрите, вас сегодня так же...» Вот и смотрели. До самой базы.

Взгляд мой упал на шпиль в центре города — так похожий на знаменитый из Солсбери.

— Вот! — обрадовался я. — В этом самом здании сидели мы как-то делали с Сеичем интервью. Говорили часов шесть. Потом вышли в туалет, стоим у писсуара. Вдруг Сеич встряхнулся, вспомнил важное: «Да, вот что я еще хотел сказать!» — и повернулся ко мне вместе со струей...

— Попал? — восхитились мои новые друзья.

— Нет, — убавил градус я. — Увернулся.

— Как нам Сеич говорил на установках, — таял от воспоминаний бывший хоккеист, — «Вы не говно, нет!» Мы затихали. Ждем — что ж дальше-то будет? А он пальцами показывает: «Из говна я бы еще что-то слепил. Вы понос! Вас мнешь — а вы сквозь пальцы протекаете!» Эх, какое время! Какая команда у нас была!

Я почтительно умолк. Не ожидая продолжения — но оно случилось. И оказалось прекрасным.

— Вот такой тренер «Шиннику» и нужен!

Вечером заедем к Николаеву на могилку. Лежит неподалеку от разбившихся хоккеистов «Локомотива». Соседняя аллея.

**

Александр Петров.«Спартак» вылетел в первую лигу — и обвинял нас. Всё на «Торпедо» повесили«

— Чартеров у «Шинника» нет? — интересуюсь на ходу.

Ответ мне — взрыв хохота.

— Скажи нынешним футболистам это слово — они не поймут, о чем речь. Вы лучше автобус наш сфотографируйте.

— А что с автобусом?

— Прежний наш автобус отжали за долги. Сразу ушел на аукционе, клуб даже не участвовал. Сейчас возит фармацевтическую компанию. Потом помог губернатор — дал другой в безвозмездное пользование.

— Подарил?

— Дарить нельзя — этот тоже отберут. Отписали какой-то бывалый. Просто опасный, аварийный! Задняя дверь долго не открывалась. Дым от движка проникал в салон. Как-то из Нижнего Новгорода команда ехала с одной фарой. Отправились в Москву — не работают дворники и омыватель. Как мимо фура проедет, обдаст — наш водитель на обочину и тряпочкой стекло протирает. Это «Шинник» Ярославль! Посмотрите — это просто жесть!

**

Присылают мне сфотографированную афишу — «Derby Russo!»

Что это? А это домашний матч «Шинника» с ивановским «Текстильщиком». Умеют же подать.

— У нас очередей за билетами на футбол давно нет, а в Иванове увидели — как раз на «Шинник»! Для них событие!

— Тоже «русское дерби»?

— У нас полно развлечений в городе — а в Иванове с этим туго. Стадион рядом с рынком. Прямо оттуда — на футбол.

— У вас сколько билет стоит?

— 150-200 рублей. Под козырек — 300. Билетов сто на каждый матч продают. Даже абонементы есть. А больше 600 человек на игры не ходит. Болельщики-то остались. Кто-то нервы не хочет тратить. Кому-то удобств не хватает — на стадионе даже пирожок с чаем не купить!

— Ну и не ездит никто за командой?

— Еще как ездят! В Иваново человек сто добралось. Во Владивосток однажды 12 человек прилетело, в Хабаровск — 35. Откладывали деньги на отпуск, а грохнули вот так. В Москве по 500 человек бывало, в Питере — 200. Еще в прошлом сезоне люди «золотые выезды» пробивали.

— В этом?

— Уже нет. Слушайте, о чем говорить? Только у «Шинника» в ФНЛ была англоязычная версия сайта. Потом замгубернатора решил: «Надо экономить, закрываем это дело!» Закрыли. Потом выясняется — стоило все это 3 тысячи рублей в месяц. Вела девушка, переводчик. А футболистов выпроваживают, выплачивают огромные отступные. Берут новых — которые не лучше.

Александр Побегалов. Фото Юрий Голышак
Александр Побегалов. Фото Юрий Голышак

**

Узнаю мимоходом, что бывший тренер Александр Побегалов в своем кабинетике при стадионе оставил все-все-все. Блокноты, тактические выкладки...

— Еще бронзовую корову! — информируют меня.

Можно возвращаться хоть завтра. К этому, собственно, все и сводится. Мне как москвичу довольно странно — но что есть, то есть.

Побегалов уходил и возвращался в «Шинник». Думаю, сам сбился со счета, сколько раз. Последние уходы и вовсе были обставлены комично. Александр Михайлович писал заявление — руководитель клуба Горин его принимал. Но внезапно отыскивались начальники повыше — и Побегалова убеждали остаться. Вскоре Горин объявлял за что-то Побегалову выговор — и вывешивал на официальном сайте.

Вот мы и дошли до сути — ради чего фанаты «Шинника» взывали к федеральным изданиям, а я — оформлял командировку.

— Куратор клуба Баланин представил Газзаева так: «Юрий Фарзунович — человек, который лучше всех знает внутреннюю кухню». Ну, ладно. Началось — 1:5, 0:6! Смотрим — да он не знает, как зовут своих же футболистов. Самодин у него «Александр». За 5 минут до занятия Лехе Казалову, второму тренеру, говорит: «Леш, а что сегодня делать-то будем на тренировке?» У того глаза округлились — ничего себе, главный тренер! Спаситель «Шинника»!

— Как странно.

— Только улыбается!

— Так в чем недовольство Газзаевым?

— Да не Газзаевым — а результатом! Два месяца «Шинник» сидит на сборах в Турции. Возвращается, результат — 1:5. На пресс-конференциях Газзаев снова улыбается. Ни конкретики, ни обратной связи. У фанатов накипело!

— Как брали в окружение Газзаева на стадионе?

— Спрашиваем: «Юрий Фарзунович, что дальше?» Отвечает — все будет, только подождите. Он не волшебник, ему нужно несколько сезонов. Вот тогда будет премьер-лига, Лига чемпионов... Ждите!

— Про премьер-лигу говорил?

— Говорил. Потом снова начал про школу и вторую команду. Да какая «вторая команда»?! Первую надо спасать! Газзаева просили на той встрече: «Вы человек авторитетный — попробуйте организовать разговор болельщиков с губернатором. Чтоб были вы, он и мы». В ответ прежнее: «Хорошо, хорошо. Я буду с вами на связи». Потом — тишина. Баланину, куратору, в Instagram пишем: «Илья Валерьевич, как будет организован сбор? Какие футболисты придут? Ситуация в команде критическая, мы в зоне вылета!» Ответ: «Будем думать и смотреть». Все. Губернатору пишем в Facebook. Весь ярославский спорт развивался при губернаторе Лисицыне!

— Как он?

— Сумасшедшая история. Это же он построил «Арену-2000». У Лисицына там было свое место в ложе. Тут приходит на хоккей — не пускают!

— Такое возможно?

— Еще как. Соцсети потом шумели. Все, говорят, Анатолий Иванович. Гуляй, Вася. Так он пошел, купил билет и сел среди болельщиков.

— Вы уверены, что именно с приходом Газзаева стало хуже? По-моему, печаль и запустение царили здесь все последние годы.

— Когда встречались — Газзаев за результаты не извинялся. Сказал: «Наверное, это не от меня идет...» Все думали, Побегалов виноват. Но пришел Газзаев — стало еще хуже. Нет игры. А главное — нет атмосферы в коллективе! Видно же!

— Прямо видно?

— Разумеется! Вместо того, чтобы услышать: «Ребята, у меня не получается, восемь поражений подряд», видим только улыбки. Перекладывает ответственность на Побегалова: «Это он набирал футболистов, его работа». Некорректно и непрофессионально! Ощущение, что Газзаев пришел — и готов вечно быть. Годик, два, три. А нас это не устраивает!

— Хотите, чтоб ушел?

— Очень надеемся, что скоро уйдет. Отсюда и весь негатив. Говорит правильные вещи — «надо школу поднимать»... Обо всем — и ни о чем.

— Побегалов вернется?

— Надеемся! Михалыч живет командой. Наш земляк. Открыт для любого общения, не перекладывает ответственность на кого-то. Проиграли — выходит и говорит почему. Главное, был результат.

— Господи, какой результат? Вы о чем?

— С Побегаловым два раза выходили в полуфинал Кубка России, занимали пятое место в премьер-лиге. Играли в еврокубках. Игроки шли в «Шинник», потому что знали — здесь Побегалов. Хотя финансовых возможностей не было. При нем футболисты становятся сильнее. Как Камилов, который сейчас в «Уфе». Пришел совершенно «сырым», мяч принять не мог! Или Эктов, который сейчас в «Оренбурге». Игроки уходили — а Побегалов год за годом лепил команду. Получалось ведь!

— Побегалов сам ушел?

— Сам. Понял — надо что-то менять. Как настоящий мужик взял и написал заявление. После 0:3 от «Текстильщика». Никакой поддержки от руководства. Президент Фролов, дай Бог ему здоровья, ничем не занимается. Хоть долго в клубе работает. Возраст преклонный.

— А кто действительно руководит?

— Губернатор назначил куратором клуба господина Баланина из Костромы. Который в свое время обанкротил костромской «Спартак». Нет сейчас такой профессиональной команды. Ощущение, что костромской сценарий сейчас отрабатывается и в Ярославле. На словах все хорошо — а команда идет вниз.

— Чем все закончится?

— Для нас уже закончилось — вылетаем во вторую лигу! А еще недавно были недовольны пятым местом в ФНЛ! Это дно. Просто не хотим, чтоб клуб совсем закрыли. Или переименовали в ФК «Ярославль». Уже предлагается.

— Ходят разговоры?

— Ну да. Давно. Бред!

— Шинный завод существует?

— Существует. Только с «Шинником» связывает его буква «Ш». Ничего кроме.

— За последние 20 лет была у вас команда хуже, чем сейчас?

— Никогда. Что по игре, что по отношениям внутри. Если президент клуба не может отправить в отставку главного тренера, который не дает результата, — значит, его это устраивает.

— Вам кажется, Газзаев очень хочет остаться в Ярославле?

— Конечно. Сейчас уйдет — спрос на него как на тренера будет нулевой. В России полно молодых голодных специалистов. Которые готовы работать. Как Стукалов из «Велеса». Поэтому Газзаев хочет играть вдолгую. А мы не хотим. Спрашиваем на том сеансе общения: «Вы только ради денег сюда пришли?» Газзаев усмехнулся: «В деньгах я потерял в несколько раз. Сравнивая с тем, сколько мне предлагали».

— Суммы назвал?

— Нет. Но фраза прозвучала: «Здесь я не зарабатываю ничего в сравнении с тем, сколько мог бы». Всегда приводит в пример «КАМАЗ». Все отсылы — туда: «Я пришел к директору завода, он сказал...» А нам не нужны примеры — нам нужен результат! Вас под это позвали!

— Считаете, из этой команды можно выжать больше, чем выжимает Газзаев?

— Газзаев нам говорит про одного, другого, мол, это не игрок, это не футболист. Сама риторика Юрия Фарзуновича выпадает за рамки нормального общения.

— Бывший генеральный директор клуба Горин чем запомнился?

— Шутками. На каждой встрече с болельщиками. Мы ему вопрос — Дмитрий Валентинович шутит. Никакой конкретики. Зато все офигели, когда на официальном сайте вывесил выговор Побегалову.

— Вот это была шутка так шутка.

— Михалыч первый офигел — при его-то отношении к городу и команде! Выговор — такому человеку? Верх невоспитанности! Главное, непонятно — зачем. Только насмешил людей. Ну и разозлил. После того выговора Побегалов сразу написал заявление. Которое Горин подписал — а область не приняла. Горина же и вызвали на ковер. Многое из того, что он делал, казалось безумием. Здорово играл в мини-футбол, чемпион Европы, молодец. Но пришел в клуб — и не совсем понимал, куда попал.

— Например?

— Вот история: есть у нас коллекционер Михаил Калугин. Все собрал о «Шиннике», что возможно. Готов был поделиться находками — только создайте музей. А от Горина лишь слова: «Когда-нибудь...»

— Музей остался на дому?

— Ну да. Хотя цена вопроса — в районе миллиона рублей. Да мы бы, болельщики, скинулись!

— Уже скидывались на что-то?

— Два наших фаната, пробивавших «золотые выезды», Дима Личак и Александр Архангельский, запустили идею — надо популяризировать «Шинник»! Теперь по городу ездит троллейбус, раскрашенный в черно-синие цвета. С эмблемой. Маршрут через весь город!

— Болельщики скидывались?

— Ага. Что-то сомневаемся, что в этом участвовал клуб. Зато знаем, что лично Побегалов выделил довольно солидную сумму. Говорит: «Хорошее дело задумали». Это Побегалов давал клубу свои деньги в долг — а вернули через несколько сезонов. Побегалов оплатил операцию нашему легендарному игроку Алли Н'Дри из Кот д'Ивуара. Тот стал своим, настоящим «шинником». Сломался в Калининграде, там и остался в больнице. А болельщиков Михалыч приглашал на дачу к себе.

— С новым губернатором не поладил?

— Когда назначили нового губернатора Миронова — все боялись подойти. Шепнули: «Михалыч, давай ты. Сходи на встречу!» Как-то звонок от Побегалова: «Ребята, дайте два номера фанатского журнала. Иду к губернатору!» Эта встреча и помогла — команду в 2016-м сохранили.

— Могли закрыть?

— Если уже автобус отобрали! Выжили на авторитете и харизме Михалыча. Сейчас мы, фанаты «Шинника», хотим встретиться с губернатором. Он решает все. А не кураторы клуба.

— Первое, что посоветуете сделать губернатору?

— Сменить президента клуба и менеджмент. У нас написана программа развития клуба. Плюс возвращение Побегалова.

— Побегалов на футбол ходит?

— Нет. Но следит. Это мы точно знаем. Когда его отстраняли — приходил на трибуну. Сел на Западную, среди болельщиков. Даже если б с ним вылетали, на него бы так фанаты не орали, как на Газзаева!

— Человек в нынешнем составе, который особенно вас раздражает?

— Да вся защита! Вот Евгений Стешин чуть в свои не занес. Хотя он парень хороший. Да нет, даже он сильно не раздражает... Вот раньше были такие — вратарь Сафонов, например. На выездных матчах фанаты иногда подходят к футболистам. Просят немного помочь деньгами. Наша легенда Ренат Дубинский никогда не отказывал. Сразу достает 100 рублей — дает. Однажды подошли к Сафонову. Тот взглянул: «Сейчас, 50 рублей разменяю». Люди не поняли — он что, собирается 10 рублей нам дать? Ну и человек... Да и вратарь такой же. В свои забивал. Как-то «Ростову» проиграли 1:6 — это его бенефис был.

— Помню тот матч. Думал, это бенефис другого футболиста.

— После матча кто-то крикнул с трибуны — так наш же нападающий Александр Ширко разъярился: «Ты что сказал? Повтори!» Тот повторил. Ширко перепрыгнул через забор, полез на трибуну махаться. У фаната друзья рядом — а за Ширко команда впрягается, это понятно. Заваруха хорошая получилась. Годы спустя футболисты говорили: «Конечно, вы, болельщики, были правы. Но и нас поймите!»

— Сейчас «Шинник» могут просто закрыть — как позорящее область предприятие?

— Перед матчем с Нижним Новгородом приехал в команду куратор Баланин. Подбодрил: «Либо вы побеждаете, либо мы закрываем клуб, деньги будем тратить на развитие детского футбола. А вы пойдете подметать улицы». Разговор был 12 марта. Вот это мотиватор!

— Как сыграли?

— Проиграли 0:3.

— Как-то фанаты московского «Динамо» подбодрили свою команду — обстреляв футболистов из пейнтбольных ружей. Вы не пробовали?

— До рукоприкладства не доходило никогда. Как-то встретились у Южной трибуны. Жестко поговорили. Однажды для руководства акцию устроили. В 6 утра повесили на дверь клуба плакат: «Горин, верни Эктова!»

— Бюджет хоккейного «Локомотива» и «Шинника» — несопоставим?

— Вы смеетесь, что ли? Мы с таким бюджетом в Лиге Европы сейчас играли бы. Там не деньги — космос! Им на Фрунзе построили даже не базу, а город в городе. Со своей больницей. Ни один хоккейный клуб России такого не имеет.

**

Я поднимаюсь в ложу ярославского стадиона — и поражаюсь: ничего не изменилось с 90-х! Вообще ничего!

Вот в эту ложу, самую главную, посадили нас когда-то с коллегой Лебедевым из «Московского комсомольца». К середине матча на жаре поплохело — и одного из нас стошнило прямо вниз. На ложу чуть ниже рангом.

Сидели в ней ярославские братки в кожанках. Смотрели футбол, поплевывая шелухой. Вдруг — такой подарок с небес! Помню, заиграли их желваки, руки потянулись во внутренние карманы. А секунду спустя дошло — обдали их не просто, а из Той Самой Ложи. Может быть, осмысленно и прицельно. Возможно, сам... Не помню, кто тогда был «сам» в Ярославской губернии.

Вместо пистолетов доставали салфеточки. Сконфуженно утирали друг друга. Не поднимая глаз наверх. В чем и было наше с Лебедевым счастье.

Футболисты «Шинника». Фото ФК «Шинник»
Футболисты «Шинника». Фото ФК «Шинник»

**

Вот годы спустя сижу, смотрю, как выцарапывает «Шинник» очки у «Крыльев». Как очищается через страдания.

Пугающие звуки из ярославских динамиков укоротили мою жизнь на пару месяцев. До конца игры так и не освоился, вздрагивал от этих режущих, клокочущих звукоизвержений. Хуже только пенопласт о пенопласт.

«Уважаемые болельщики...» — и что-то про пандемию. Хотя болельщиков нет. За полчаса до матча я один.

Зато крайне внимательно слушают объявления судьи. Словам в такт вращая тазом. Да еще насторожился второй вратарь «Крыльев» Фролов, чей Ferrari стоит как весь ФК «Шинник». Включая базу в Белкине и футболистов.

«Это футбол шар земной раскрутит. Нам нужен гол! Гол!» — надрываются динамики. Святые угодники! Как это остановить?!

Под музыку ложу заполнили вдруг дамы средних лет. Чувствую себя Стасом Михайловым. «Все для тебя, рассветы и закаты...» — напеваю чуть слышно. Подмигиваю ближней.

Та, покосившись, с тревогой отодвигается. Прижимает сумку к бюсту.

Ну и ладно. Не моя целевая аудитория. Тем более за полчаса до начала матч едва не отменяют — опомнился делегат: разметку смыло! Одиннадцать метров придется отмерять шагами, но это пустяк. Со штрафной-то как быть?

Откуда-то притащили красочку — и засуетились, забегали. Под новый аккорд: «Мы хотим всем рекордам наши громкие дать имена...»

**

Всплескивать руками мой друг Юрий Газзаев начал на 4-й минуте. С 7-й восклицал: «Куда ты, милый?!» На 15-й, закрыв лицо руками, сел на лавочку.

Все это под запевы с трибун — полуголые самарские голосят: «Мы хозяева Поволжья, хей, хей!» Ждут брань в ответ с трибуны противоположной — но та откликается неожиданным: «Газзаев — пес, пес, пес!»

— Вот они кричат, — рассказывает мне вахтер. — А наш же «Шинник» за это и оштрафовала Москва. На 10 тысяч рублей.

Приезжие фанаты переглядываются — и почтительно затихают. Пока местные не выговорятся, не иссякнут. Все это мне странно и нелепо. Какие бы аргументы ни выслушал до и после матча.

**

В Москве такого не услышишь — «На мыло!» А в Ярославле — вполне в ходу.

— Помогите, помогите! — орет кто-то.

Думал — убивают. А это кто-то со скамейки подбадривает футболистов. Один возится с мячом — остальные смотрят, не двигаясь. Лучшая лига мира.

Все человек сто зрителей горазды советовать — стоит футболисту «Шинника» хотя бы дотянуть до центра поля:

— Е... сам!

Шанс Ярославля — в этом. Я понятливый. А «Шинник» внезапно зацепил ничью против лидера. Матч уж закончился, а тренер Самары Осинькин долго подпрыгивал на месте и отплевывался. Первый после Капелло тренер, способный так прыгать на месте. Что я отметил зорким глазом и зафиксировал в блокноте.

— Вы когда вылетите? — интересуюсь у кого-то из фанатов «Шинника», спускаясь вниз.

— Уже! — с торжеством сообщает тот.

**

Выслушав одну сторону, собираюсь к Газзаеву на базу. Присаживаюсь в гостиничном холле пробежаться по листочку с вопросами. Замечаю кем-то забытую книжицу: Сандра Браун, «Последнее интервью». Тьфу ты!

На улице дождь со снегом. А я на летних колесах. Дорога до Белкина такая, что футболист Сикоев на огромном «Лексусе» пролезает, это понятно. Как остальные — не представляю.

Кстати, в команде «Крымтеплица», где играл прежде Сикоев, лучшего игрока матча поощряли корзиной с огурцами и помидорами. Источник благосостояния рассекречен.

Садимся в столовой, берем с Газзаевым супчик.

— Как же давно я сюда не приезжал! — поражаюсь. — Еще Гутеев был действующим вратарем. В ЦСКА у него не заладилось, вернулся в «Шинник». Заиграл как бог.

— А такое бывает, — улыбается Газзаев. — В 1978 году я был в «Спартаке», жил в комнате с Дасаевым. Дублер у него — Миша Бирюков. Что, думаю, за вратарь? Потом ушел в «Зенит» — так заиграл! Вазу «Огонька» получил как лучший вратарь СССР — при живых Чанове и Дасаеве! Своя команда, свой тренер — это настолько важно...

— Вам ли не знать.

Газзаев достает телефон. Показывает SMS от футболистов, которых нынче знают все.

— Вот, фотографию прислали — Калинин из «Урала» и Байрамян.

— Ого. «Учитель» пишут с большой буквы.

— Да: «Вспоминаем вас, Учитель!» Так я Калинина вытащил из первенства Крыма. Никому нужен не был, все говорили — «дрова». Побыл у меня — не смогли заявить. Полгода еще играл в Крыму, забрал его в «Волгарь». Рос без отца. Говорю: «Ты ради матери должен стараться!»

— Что отвечает?

— «Я вам даю слово — буду себя нормально вести. Заиграю. До сборной доберусь!» Вот SMS от него, смотрите: «Здравствуйте. Как ваши дела? Можно будет позвонить, поговорить? Нужен ваш совет». А Байрамян?

— Что Байрамян?

— «Ротор» вылетел во вторую лигу — он там практически не играл. Пришел забитый. Зато как смотрел, впитывал! Тоже звонил недавно.

— Что хотел?

— Его брат в «Краснодаре». Говорит: «Не надо его забирать. Просто попрошу в команде, чтоб его ненадолго отпустили. Посмотрите, скажите — станет он футболистом или нет? Больше ничего не надо!» Жирова вытащил из Барнаула. Сегодня парень в сборной. Вот поздравляет с чем-то — а последняя строчка: «Мы Хищники!»

— Что значит?

— Мое словечко. «Это в жизни вы люди. А на поле должны быть хищники! Звери!» Молодец, запомнил. Мне про Жирова говорили — тяжелый, неразворотливый. Да, отвечаю, подсушить надо. Зато восприимчивый, желание огромное! С мячом для защитника пластичен... Вот недавно пригласили меня на открытие манежа в Челнах. Сзади стоит парень — указывает на Лешу Козлова. Который сейчас в «Ростове», поиграл в сборной.

— Что с Козловым?

— Я, говорит, был лучше его в футболе. Козлов должен был в охрану устраиваться — а тут вы заметили. Действительно, на первенстве города его увидел. Мне хватило одной игры. Зато Сережа Булатов кому-то сказал: «Что, Фарзуныч не видит, что это КФК? Максимум — аутсайдер второй лиги?» Я узнал, отвечаю: «Этого парня доведу до сборной».

— Ну и ну.

— Потом говорили: «Если он Козлова туда привел, то из любого можно футболиста сделать». Вот Володя Рыков звонил. Его освободили из «Сатурна-2» — попал ко мне. Потом стал капитаном московского «Динамо». Влад Игнатьев не играл за Нижнекамск, жонглировал за воротами.

— Ну и жонглировал бы себе.

— Пришел с нами, ветеранами, поиграть в дыр-дыр. Решил его в «КАМАЗ» забрать! Наиль Гизатуллин, президент «Нефтехимика», выставляет 10 тысяч долларов. Добавляет: «20 процентов с продажи. Мало ли что...» Так я ему 50 тысяч долларов дал — но без этого пункта. В Челнах меня «растратчиком» называли: «Зачем вообще взяли этого Игнатьева? Об угловые флажки бьется...» А потом получаем от Самары 1 миллион 750 тысяч долларов за Игнатьева! Ну и сколько я сэкономил?

Юрий Газзаев. Фото ФК "Шинник"
Юрий Газзаев. Фото ФК «Шинник»

Мы поднимаемся, идем в номер главного тренера.

— Автомобиль свой в Ярославль не перегоняли?

— Нет, — усмехается Газзаев. — Я и за стол своего предшественника не сажусь. В этом кресле не сидел ни разу.

— При том, что живете в этом номере?

— Квартиру недавно мне сняли возле стадиона, но редко в ней бываю. А здесь все как лежало, так и лежит. Вымпелы эти, календари...

— Это номер Побегалова?

— Всех главных тренеров «Шинника». Директору базы говорил: «Это же не музей! Зачем все это по стенам? Аляповато! К чему все время держать перед глазами прошлое?» Причем смешно: календари есть за все последние сезоны. Кроме тех, когда в «Шиннике» работал я.

— Я и думаю — стиль не ваш. Афиши прежних лет с загнутыми концами. Какие-то рукописные наставления тоже не вы сочиняли, надо думать?

— Нет, что вы! Я считаю — номер должен быть аскетичным. А здесь стол одного цвета, шкаф — другого. А давайте выйдем на балкон и посмотрим — вокруг все облазит! Видите, какая ржавчина? Неужели нельзя краску найти? Вроде все есть — но все надо обновлять.

— Но фишки-то на макете точно ваши.

— Не люблю фишки — в них нет динамики! Жизни! Бывает, сплю — во сне приходит упражнение. Хватаешь листок, рисуешь, чтоб только не забыть... А в этом номере — зачем плакаты? Зачем здесь флаг?

— Причем флаг угрожает голове главного тренера. Может свалиться.

— Кстати, да... Весь этот антураж лучше оставить в прошлом. Человек не должен останавливаться в росте! Это все равно что я буду рассказывать, как когда-то с «Автодором» выбил на Кубок Нальчик, потом «Анжи» с Гаджиевым и «Крылья» с Аверьяновым. Попали на звездный «Ротор» с Веретенниковым, в Волгограде сыграли 3:3. По пенальти проигрываем. Наш футболист решил вдруг пробить левой — и не забил. Говорю: «Зачем?» Смотрит: «Так вратарь же знает, что я правша!» Потом почти все мои оказались в «Алании». Все это я должен вспоминать?

— Почему бы нет.

— Все нахваливали Долматова, когда стал играть в линию, — а мой «Автодор» уже сезона два так играл. Как-то открываю «СЭ» — Беккенбауэр нахваливает Шкебе: «Это революция — выровнял среднюю линию!» Приношу газету своим: «А мы с вами так играем давно». Съездил на стажировку к Моуринью в «Челси», смотрел его упражнения. Все записал — показываю в команде: «Было хоть одно, которое мы с вами не делали?»

— Та поездка в «Челси» многим нашим тренерам запомнилась.

— Один наш тренер спрашивает Виллаш-Боаша, который был ассистентом у Моуринью: «Вы кроссы бегаете?» Тот виду не подал, что удивлен: «Кроссы — давно в прошлом». Получилось, будто от лица нас всех спрашивал. Так неудобно! Потом едем в автобусе, сзади Капков разговаривает по телефону с Абрамовичем: «Спасибо, такая поездка. Большое дело! Но представляете, что они спрашивают: бегают ли в «Челси» кроссы?» Зато в «квадратах» там футболисты убиваются — это что-то... Летят!"

— У вас же скоро встреча с губернатором.

— Верно.

— Могут выгнать.

— А меня это не очень волнует. Могли быстро выгнать из Астрахани — тогда не было бы Жирова, на которого Капелло обратил внимание. Пять человек не поехали бы на турнир Гранаткина. Могли бы выгнать в «КАМАЗе» — и не было бы команды, которая за семь лет ни разу не опустилась ниже четвертого места. За пять лет заработали 17 миллионов долларов — огромные деньги! Недавно работал в Красноярске — на какой-то московской игре подошел Борис Игнатьев. Отвел в сторонку: «Юра, эту команду ни один тренер в мире не спасет!» Потом набрали очки, выбрались из опасной зоны — перезванивает: «Снимаю шляпу, ты сумел!»

— Народ кричит: «Газзаев — пес!» Слышите?

— Слышу, — радостно подтверждает Юрий Фарзунович. — Я не обращаю внимание на людей, которые сами не понимают, что кричат. Кем-то ангажированы, чтоб так себя вести. Я ценю профессионалов. А на этих даже не обижаюсь. У них разговор короткий! Кто виноват? Тот, кто возглавляет! Эти люди искренне переживают — а я за добро... Главное — для самого себя остаться чистым. Да, хамство открытое. Но говорю своим футболистам: если кто-то вашу маму оскорбляет — он оскорбляет свою мать!

— Как так?

— Значит, нет у него ценности матери. Не надо на это откликаться! Вчера на меня что-то рычали с трибуны — а наш футболист остановился, начал отвечать. Окликаю его: «Не уподобляйся...»

— Что кричали?

— «Ты за зарплату свою держишься?!» Да смешно! На днях умер директор базы Чуркин, отыграл вратарем в «Шиннике» 17 сезонов. В футболе понимал. Говорил мне: «Юра, прошу тебя, не уходи!»

— Чуркин не на рабочем месте умер?

— Нет. Накануне пришел в этот номер, сидел на вашем кресле. Пили чай. Такой правдивый человек! Говорит: «Не могу без футбола. Возьми хоть на полставки тренером вратарей...» Конечно, отвечаю. Рассмотрим. На следующий день что-то не видно на работе. Спрашиваю: «Что-то Чура, наверное, провинился. На глаза не показывается». А его уже не было. Артем Ребров приехал на похороны, бросил горсть земли.

— Вы под какие задачи в Ярославле подписывались?

— Когда я приходил в «Шинник», губернатор нашел время, встретились. Представлял меня замгубернатора. Говорю им: «Я человек сознательный. Понимаю, куда иду. Славы я здесь не найду!»

— Никто еще не находил.

— Если сохранимся — все скажут: «Так и не должны были вылететь». Если не спасемся — соберу все те шишки, которые не мне должны предназначаться. Денег тоже не заработаю.

— Вы что-то говорили на встрече с фанатами про свою зарплату. Мол, могли бы где-то получать больше.

— Возьмем «Волгарь»... Да хотя бы «Аланию»! Здесь у меня зарплата в два раза ниже, чем была там — во второй лиге!

— Самый большой оклад футболиста «Шинника» — 300 тысяч рублей. Вы до такого дотягиваете?

— Нет. У меня 250 тысяч. Недавно случайно узнал, какая зарплата у других тренеров. Между делом обмолвились. Я оторопел: «Мне перед вами неудобно!»

— Это какая же?

— У старшего тренера «Шинника» Казалова — 60 тысяч. У другого тренера — 50. Я перед ними извинился. Если я во главе команды — должен о них заботиться! Чтоб не думали, где кусок хлеба достать. Чтоб в семье не было трений. Мы хотим быть в восьмерке? Давайте смотреть, сколько платят в этих командах, информацию можно достать...

— Так сколько?

— Тренер вратарей второй лиги мне рассказывал: «Я получаю 100 тысяч — «чистыми». Причем команда ни за что не борется.

Юрий Газзаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вы же прежде тренировали «Шинник». Тогда все было жизнерадостнее.

— Приходил в 2012 году — тоже после Побегалова. Тогда у клуба образовалось 600 миллионов рублей долгов. Полгода людям не платили. Но состав был такой, что ситуацию выправили. В матчах за выход в премьер-лигу играли с «Ростовом»! Та же команда, которая еще недавно шла на последнем месте! У нас было шесть побед подряд — и ждут два домашних матча. Собрал футболистов на базе: «Я давно в футболе. Вижу — у вас ни шанса выиграть завтра. Вы начали выяснять, кто важнее в победах. Можете выйти и опровергнуть меня...»

— Как сыграли?

— 0:3 — от «Торпедо»! Сразу начали искать, кто сильнее виноват. Снова собираю: «Следующий матч вы тоже проиграете!» Получаем 0:4 от «Балтики»! Генеральный директор Рожнов бурлит: «Что же будет дальше?» А дальше все будет нормально, отвечаю. На выезде выиграем. Обыграли «Анжи» — и снова пошла победная серия.

— Сейчас пришли на пепелище?

— У Побегалова — одна победа. При четырех ничьих. Следующая победа случилась уже при Казалове, в 20-м туре. Сильно повезло с Астраханью. Еще одна победа была со мной. Думаю, это рекорд какой-то.

— Вы что-то в Ярославле обещали?

— Меня спрашивали — я ответил: «Никаких обязательств на себя не беру!» Нужна диагностика. Потом сказал — за три трансферных окна надо усиливаться. Сложность в том, как составлены были контракты. Невозможно сказать «до свидания» футболистам! В последний момент взяли Козубаева, центрального защитника...

— Из чемпионата Индонезии.

— Ну да.

— Что от вас ждало начальство, сформулировали?

— Руководитель, приглашая меня, сказал: «Я понимаю — можем вылететь. Но если вылетим — сразу должны вернуться. Эта задача будет на вас. Но не стоит сейчас о вылете говорить...»

— Фанаты, говорят, взяли вас в окружение на стадионе. Не выпускали.

— Нет. Это было не так.

— А как?

— Ни в какое «окружение» не брали. Я подошел к трибуне — кричат довольно агрессивно. Говорю им: «Знаете, я люблю разговаривать спокойно и взвешенно. Вы подождите меня на улице. Закончу пресс-конференцию — и выйду. Зададите любые вопросы...»

— Ну и как прошло?

— Были и выпившие, достаточно много. Но и разумные люди. С которыми можно установить обратную связь. Один спрашивает: «Кто набирал команду?» Отвечаю — ни в 2012-м, ни сейчас набирал не я. Но ту можно было реанимировать. Сегодня мы на таком месте в том числе благодаря людям, которые набирали. После спрашиваю спортивного директора: «Кто из сегодняшнего состава способен помочь вернуться из второй лиги обратно?» — «Ограниченное количество людей...»

— Рассказали мне болельщики историю: ведете вы теорию. Час, полтора, два...

— Так.

— Два с половиной!

— И?

— Поднимается бывалый футболист Низамутдинов и произносит: «Тренер, может, поссым?» Это дословно.

— Нет. Это вранье.

— Рад слышать.

— Занятия у нас бывают и по четыре часа, и по пять. Хочешь в деталях им объяснить! Для меня футбол — не тяжесть. На часы не смотрю. Если б передо мной тренер говорил 10 часов — я бы это поедал!

— Может, 5 часов — перебор?

— А я могу вообще не говорить.

— Не обижайтесь, Юрий Фарзунович.

— Вы не так поняли. Действительно, бывает, не говорю! Группа из ВШТ приехала ко мне в «Волгарь». Вся тренировка прошла без свистка — поднял руку: уже знают, что делать. Снова поднял — меняются!

— Ловко вы.

— Один из слушателей вдруг произносит: «А чего бы и не поработать в такой команде — если сами тренируются, все знают?»

— Чему вы научились именно в «Шиннике»?

— Смотреть вглубь. Вот я представляю, кто вам посылы делал, кто и для чего говорил ерунду про Низамутдинова... Это вопрос близости к телу! Прежде, как Чуркин мне рассказывал, эти фанаты могли приехать к главному тренеру на дачу. Пообщаться. Сейчас такого общения нет. А им бы хотелось.

— Я не пью года три. Вы не пили вообще никогда. Но если получаете 1:5, 0:6 — можно и развязать.

— Ни за что!

— Давно не прикасались?

— Недавно на поминках губы смочил вином. Но даже не отпил. Даже не вспомню, когда последний глоток сделал.

— Самому уйти не хотелось?

— После похорон Чуркина решил пройтись пешком. Ком в горле стоял от всего. Думал, думал... До этого, когда ясно стало, что «Шиннику» не спастись, я набрал одному из руководителей региона. Говорю: «Клиент был настолько безнадежен, что я справиться не смог. Может, найти другого человека, кто будет заниматься возвращением?» — «Давайте подождем!» Я всегда дорожил свободой. Ни за одно место не держался. Дружу с кем хочу, рассуждаю как считаю нужным — и себя упрекнуть мне не в чем.

— В 2012-м работалось вам в Ярославле легче.

— Как сказать! Следующий сезон вышел трудным. Артем Ребров ушел в «Спартак», Корытько — в брянское «Динамо». Тогдашний руководитель клуба все сделал, чтоб не было трансферов, а я ушел из команды. Знали б вы, какие ребята сидели на этой базе — и готовы были подписать контракт с «Шинником»!

— А вы назовите фамилии.

— Газинский, Жиров, Зуйков, Игнатович, Сапогов. Все хотели играть у меня! На молодого Газинского тот руководитель посмотрел: «Э, зачем он? Наши сильнее!»

— Вы хотите остаться в «Шиннике»?

— Если будут серьезные задачи, усилится состав. Надо говорить с руководителями.

— Наверное, вы никогда не давали установку: «Сегодня тройные. Пошли»?

— Какие «тройные»? — не понял Газзаев.

— Ну, премиальные, — задорно уточнил я.

— Да нет, что вы... — даже обиделся Юрий Фарзунович. — Я говорю иначе: «Установка у нас длится целую неделю. Соперника мы разобрали вчера. Поэтому — слушайте состав...» Ужасно, когда профессионалам нужен тренер-мотиватор! Я им все дам, чтоб интеллектуально доминировали. Идти через интеллект — дольше. Но основательнее.

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