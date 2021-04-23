«Боюсь, эти «Крылья» могут разлететься...» Интервью агента Павла Андреева

Агент Павел Андреев, чьи футболисты составляют костяк «Крыльев Советов», — о тревожных перспективах команды, которая лидирует в ФНЛ и вышла в финал Кубка России.

— Выход «Крыльев Советов» в финал Кубка России — настоящая сенсация?

— Почему? Мы в наших игроков и тренера верили, понимали, какой у них потенциал. Матчи на Кубок с «Динамо», «Химками» и «Ахматом» показали, что этот состав с таким наставником готов решать серьезные задачи. Другое дело, что когда мы только собирали эту команду, пригласили 8 человек из «Чертанов о », малоизвестного специалиста, многие недоумевали. Мол, что может светить с такими футболистами и тренером, кого вы позвали?! В нас же почти никто не верил, предрекали нам провал. Над нами смеялись... А теперь эти скептики пребывают в эйфории от наших побед.

— Но далеко не все были уверены, что сильно обновленная летом команда сейчас будет лидировать в ФНЛ и претендовать на победу в Кубке.

— В августе, когда мы только формировали эту команду, губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров оказал нам большую поддержку в омоложении состава. Мы ему за это очень благодарны! Здорово помогли вице-губернатор Александр Борисович Фетисов и Василиос Зиакас. У нас с Александром Борисовичем была налажена постоянная коммуникация, полный контакт. Он выносил кандидатуры новых игроков на совет директоров, который и утверждал приобретения. За что совету директоров также большое спасибо. Игорь Осинькин, Сергей Корниленко Виталий Шашков и Геннадий Голубин внесли и вносят серьезный вклад в формировани е и жизнедеятельность команды.

Все изменилось зимой... Но об этом расскажу чуть ниже.

— Что дальше? Неужели «Крылья» могут победить набравший сумасшедший ход «Локомотив»?

— А кто верил, что мы пройдем «Химки», «Динамо» и «Ахмат»? Так что все реально. Повторяю: я верю в этих ребят и тренера. Но нельзя не сказать и о другом.

— О чем же?

— За 24 дня команде предстоит провести семь матчей. Семь, включая финал Кубка 12 мая! Хватит ли игрокам сил? И где глубина состава? Где резерв?

— Его разве нет?

— Зимой мы просили клуб усилить состав. Это было просто необходимо сделать. В итоге «Крылья» приобрели Ефремова и Аймбетова. Это были не наши кандидатуры. Первый пока не сыграл ни одного матча в ФНЛ, а второго отдали в аренду в «Астану». Вы считаете это усилением? Этих футболистов навязали главному тренеру. Удалось взять на перспективу 19-летнего Прищепу и уже на самом «флажке» Рикарду Алвеша. Но этого мало на длинной дистанции. Резерва может и не хватить... Повторяю еще раз свой вопрос: где глубина состава? Нас никто не поддержал! Никто не дал толком укрепить состав.

— А чем вас не устроил Ефремов?

— Считаю, наши крайние полузащитники — Кабутов, Ежов, Зиньковский — объективно сильнее. Под премьер-лигу нужно брать либо более качественных исполнителей, либо более молодых - на перспективу. В любом случае надеюсь, что Ефремов в оставшихся матчах нам еще поможет в условиях кадрового голода. Должен сказать еще об одном моменте.

— Каком?

— В августе мы потеряли очень важного игрока центральной зоны — Пруцева (Сейчас Данил Пруцев выступает за «Сочи» — Прим. «СЭ»).

— А что случилось?

— Не хотел бы комментировать ситуацию. Но в любом случае полноценной замены ему до сих пор нет. Хотя мы неоднократно говорили, что нам обязательно нужен игрок на эту позицию. Нас в очередной раз не услышали...

— А кого лично вы хотели еще привести тогда в «Крылья»?

— Некорректно говорить о тех игроках, которые сейчас выступают за другие команды.

— И все-таки?

— Например, Глушенкова, одного из самых одаренных футболистов своего поколения. Понимаете, клуб должен работать. А он с декабря месяца парализован! И за спортивные вопросы должны отвечать профессионалы.

— Почему клуб парализован именно с декабря?

— В клуб пришли новые люди, и коммуникация с ними просто потеряна. Ее нет! Нас никто вообще не слышит, не понимает, что нужно было усиливать состав. Тогда бы мы избежали тех серьезных кадровых проблем, с которыми столкнулись.

Тем не менее мы августовским составом без зимнего укрепления идем сейчас в лидерах ФНЛ и дошли до финала Кубка.

Вы знаете, я очень редко даю интервью. Но сейчас реально накипело. При этом говорят, что агент Андреев возьмет и распродаст всех своих игроков.

— Есть что ответить?

— Да у меня нет такой цели! После победы над «Химками» (4:0) в феврале по трем футболистам были конкретные, реальные предложения. Команду могли просто растащить! Но мы сохранили ребят, убедили их остаться. В итоге сейчас лидируем в ФНЛ, хотя задача еще не выполнена, и вышли в финал Кубка России.

— Бытует мнение, что не должно быть такого, когда в команде собраны игроки одного агента.

— При этом люди забывают, что у нас большое агентство, довольно много своих футболистов. И если кто-то из «Крыльев» и уйдет, то мы сможем пригласить других игроков, найти замену. И потом , мы же не бездельников позвали в «Крылья».

Разве Сергеев, Зиньковский, Ломаев, Сарвели, Солдатенков, Витюгов, Горшков, Ежов, Якуба не приносят реальную пользу команде? Какие могут быть вопросы? За ними же очередь выстроилась, охотятся клубы РПЛ! Это же о чем-то говорит? Значит, мы в них точно не ошиблись.

Но сейчас речь не о распродаже. Во всяком случае, я хочу сохранить эту команду и добавить еще пять-шесть футболистов. Только вот одного моего желания мало.

В мае мы можем в одночасье потерять команду, которую с таким трудом вместе создавали и которая дарит радость болельщикам. Играет в скоростной, привлекательный, современный футбол. Мы очень дорожим поддержкой самарских зрителей. Здесь потрясающая атмосфера на стадионе, великолепные традиции. Люди обожают футбол. Но все это можем потерять. Боюсь, что эти «Крылья» разлетятся...

— Вы не сгущаете краски?

— Ничуть. Клуб должен что-то предпринимать, вести переговоры, пытаться сохранить футболистов. Уже сейчас, в апреле. Понимаете? Иначе будет поздно! Игроков просто раскупят. Но ничего этого не происходит! Все только пребывают в эйфории...

— Но, согласитесь, тяжело будет удержать Зиньковского и Сергеева.

— Я бы сейчас не хотел говорить про конкретных футболистов. Не скрою, по 8 игрокам есть предложения.

Но ребятам нужно думать о том, как завершить сезон и подойти к финалу Кубка в оптимальной форме. Только вот в результате «прекрасной» зимней селекции они могут просто физически не выдержать такого графика! И я не понимаю, почему агента Андреева пытаются сделать крайним. Постоянно пишут о том, что именно я могу распродать эту команду. Да нет таких намерений! Просто клуб должен, наконец, начать действовать, чтобы сохранить этот коллектив. А не сидеть, сложа руки.

Нужно поработать так же, как в августе 2020 года, а не как в январе 2021-го. И тогда получим необходимый результат.

— Складывается ощущение, что вас выжимают из клуба.

— Ощущение вас не подводит.

— На что может претендовать этот состав в РПЛ?

— Если добавить еще пять-шесть футболистов, мальчиками для битья мы там точно не будем! Понимаете, я хочу всем показать, что в премьер-лиге можно и нужно играть молодыми футболистами. Ребятами 2000, 2001, 2002 годов рождения. Показать, что у нашего футбола есть завтрашний день, есть талантливые пацаны. Мы способны сверкнуть в элитном дивизионе с такой философией. Но тренеру Игорю Осинькину нужно помогать, а не навязывать ему игроков. Ведь сейчас в условиях кадрового голода он буквально лепит состав перед каждым матчем! А он должен творить, а не лепить! Здесь опять хочу отдать должное Сергею Корниленко. Он проделывает огромный объем работы. Корниленко как раз пытается понять нужды Осинькина, старается помочь.

— А что он за тренер? В чем его фишка?

— У Осинькина очень большой потенциал. Отличный тактик, разбирает соперников по полочкам. Вы в этом могли убедиться в матчах «Крыльев» против команд премьер-лиги в Кубке России. Фанатик футбола, полностью погружен в процесс, амбициозен, настоящий профессионал! Без Осинькина этой команды бы не было.

— Сейчас вы говорите про то, что в РПЛ можно играть молодежью. Но еще недавно именно вас критиковали за то, что «Крылья» были укомплектованы опытными футболистами с очень большими зарплатами...

— Это были пожелания главного тренера — Миодрага Божовича. Он делал ставку на опытных футболистов. Я с ним в этом вопросе расходился.

— Каким вам видится финал Кубка?

— Результат не предсказуем. «Крылья» точно не нужно хоронить раньше времени. Постараемся показать тот же футбол, как и в матчах на пути к финалу, когда в нас мало кто верил.

Поймите, очень важен завтрашний день этой команды. В данной ситуации время работает против нас. Ведь все клубы пытаются сформировать состав в настоящий момент. Не завтра, не послезавтра, не в мае, а сейчас. Не упустить бы момент! Мы сделали от себя все зависящее. Но в конечном счете принимать решение должна Самарская область.