«Сокол» и «Черноморец» сыграли вничью в матче первой лиги

В среду, 8 мая, в Саратове прошла встреча 24-го тура Мелбет-Первой лиги между местным «Соколом» и новороссийским «Черноморцем». Команды не сумели выявить победителя, сыграв со счетом 0:0.

«Сокол» остался на 16-м месте в таблице с 29 очками. «Черноморец» расположился на 14-й строчке, имея в активе 34 балла.

В следующем матче «Сокол» примет «Тюмень», а «Черноморец» сыграет на выезде с «Волгарем». Обе встречи состоятся 12 мая.