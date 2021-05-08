РФС: Казарцев в безапелляционной форме сообщил бригаде о решении по моменту в штрафной «Уфы» в матче с ЦСКА

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором было рассмотрено обращение футбольного клуба ЦСКА, сообщает сайт РФС.

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Уфы» на 86-й минуте матча.

«Решение комиссии: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 86-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Уфы» №11 Неманья Милетич совершает безрассудную атаку соперника в попытке сыграть в мяч, наступая на голеностоп игрока ЦСКА №20 Константина Кучаева. Данное действие является открытым для его оценки судьей и ВАР, однако по-разному интерпретируется ими.

Нарушение Правил игры на атакующем игроке, совершившем завершенное игровое действие (в данном случае удар по воротам) наказывается в том случае, если оно носит характер безрассудного поведения, серьезного нарушения Правил, либо агрессивного поведения.

ВАР данного матча обладал ракурсами видеотрансляции матча, свидетельствующими о явной и очевидной ошибке арбитра, не назначившего 11-метровый удар в ворота «Уфы».

Согласно аудиозаписи переговоров, судья в безапелляционной форме сообщил членам судейской бригады о принятом решении по данному единоборству игроков.

В соответствии с п.4 ст.1 «Протокола видеопомощника судьи», «только судья может инициировать «видеопросмотр»; ВАР (и другие официальные лица матча) могут только рекомендовать судье использовать «видеопросмотр».

Таким образом, ВАР, имевший отличную точку зрения на характер действий игрока «Уфы» №11 Неманьи Милетича, не мог настоять на своем и потребовать от арбитра просмотреть видеозапись игрового эпизода», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Встреча 28-го тура Тинькофф РПЛ закончилась со счетом 1:1.