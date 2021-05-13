Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на нецензурный пост нападающего московского клуба Федора Смолова в Instagram после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Футболисты — это почти артисты. Они все дети с большими пиписьками. Наверное, они и должны оставаться детьми. Посмотрите на них — красивые женщины, машины и вся задница в наколках. Это говорит об уровне развития. Так, как ведет себя Смолов, неприемлемо вести никому — ни депутату, ни футболисту, ни актеру. Вести надо себя достойно», — сказал Баринов «СЭ».

«Они не ставят на меня, но я вз*** их», — написал Смолов. Также форвард во время ухода на замену показывал неприличные жесты в сторону трибун.

(Владимир Пушкарев)