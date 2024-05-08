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Судейство

Сегодня, 18:12

ЭСК РФС: судья ошибочно засчитал гол ЦСКА в матче с «Балтикой»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭКС) РФС приняла решение, что арбитр Ян Бобровский ошибочно засчитал гол ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ против «Балтики» (1:3).

«Ассистент арбитра ошибочно определил, что мяч полностью пересек линию ворот. ВАР ошибочно определил, что у него нет явных доказательств для вмешательства в ситуацию с забитым голом», — говорится в решении ЭСК.

Единственный мяч армейцев забил на 90-й минуте Кирилл Глебов. Бобровский засчитал взятие ворот — это решение подтвердил ВАР.

РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
 - : -
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 - : -
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