ЭСК РФС: судья ошибочно засчитал гол ЦСКА в матче с «Балтикой»

Экспертно-судейская комиссия (ЭКС) РФС приняла решение, что арбитр Ян Бобровский ошибочно засчитал гол ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ против «Балтики» (1:3).

«Ассистент арбитра ошибочно определил, что мяч полностью пересек линию ворот. ВАР ошибочно определил, что у него нет явных доказательств для вмешательства в ситуацию с забитым голом», — говорится в решении ЭСК.

Единственный мяч армейцев забил на 90-й минуте Кирилл Глебов. Бобровский засчитал взятие ворот — это решение подтвердил ВАР.