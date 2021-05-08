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РФС назвал действия в отношении фанатов «Локо» в Санкт-Петербурге избыточными

20:29
Болельщики «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
Болельщики «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
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РФС высказал свое отношение к ситуации с болельщиками «Локомотива» на матче 28-го тура чемпионата России против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой хозяев со счетом 6:1.

«Российский футбольный союз ознакомился с результатами проверки, проведенной премьер-лигой по обращению ФК «Локомотив», - говорится в заявлении РФС. - Понимаем, что клуб и полиция действовали в рамках регламента и руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды. Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник.

Результаты проверки будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками с приглашением на заседание службы безопасности футбольного клуба «Зенит» и ГУВД Санкт-Петербурга. Мы примем необходимые меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись».

3 мая «Локомотив» после матча с «Зенитом» выступил с обращением, заявив о том, что сотрудники правопорядка принудительно погрузили всех фанатов «железнодорожников» в автобусы и увезли на вокзал и к станции метро, из-за чего многие опоздали на самолет, поезд или не смогли пройти к своим машинам у стадиона.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры