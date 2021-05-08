РФС назвал действия в отношении фанатов «Локо» в Санкт-Петербурге избыточными
РФС высказал свое отношение к ситуации с болельщиками «Локомотива» на матче 28-го тура чемпионата России против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой хозяев со счетом 6:1.
«Российский футбольный союз ознакомился с результатами проверки, проведенной премьер-лигой по обращению ФК «Локомотив», - говорится в заявлении РФС. - Понимаем, что клуб и полиция действовали в рамках регламента и руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды. Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник.
Результаты проверки будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками с приглашением на заседание службы безопасности футбольного клуба «Зенит» и ГУВД Санкт-Петербурга. Мы примем необходимые меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись».
3 мая «Локомотив» после матча с «Зенитом» выступил с обращением, заявив о том, что сотрудники правопорядка принудительно погрузили всех фанатов «железнодорожников» в автобусы и увезли на вокзал и к станции метро, из-за чего многие опоздали на самолет, поезд или не смогли пройти к своим машинам у стадиона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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