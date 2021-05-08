РФС назвал действия в отношении фанатов «Локо» в Санкт-Петербурге избыточными

РФС высказал свое отношение к ситуации с болельщиками «Локомотива» на матче 28-го тура чемпионата России против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой хозяев со счетом 6:1.

«Российский футбольный союз ознакомился с результатами проверки, проведенной премьер-лигой по обращению ФК «Локомотив», - говорится в заявлении РФС. - Понимаем, что клуб и полиция действовали в рамках регламента и руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды. Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник.

Результаты проверки будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками с приглашением на заседание службы безопасности футбольного клуба «Зенит» и ГУВД Санкт-Петербурга. Мы примем необходимые меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись».