Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибки судей в двух матчах 28-го тура РПЛ

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообащет сайт организации.

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Сиденкова в эпизоде с вынесением второй желтой карточки игроку Реми Кабелла на 78-й минуте матча.

Решение комиссии: судья ошибочно вынес вторую желтую карточку игроку «Краснодара» №7 Реми Кабелла на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что кратковременная задержка руками игрока «Сочи» №22 Жоаозиньо футболистом «Краснодара» №7 Реми Кабелла не может быть квалифицирована как неуважение к игре и при этом не является срывом перспективной атаки «Сочи», поскольку нарушение происходит в штрафной площади гостей и в борьбу за мяч немедленно включается футболист «Краснодара».

«Ахмат» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Станислава Васильева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча.

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в очевидной и открытой для судьи игровой ситуации футболист «Ротора» №33 Соломон Кверквелия, не играя в мяч, наносит удар правой ногой по опорной правой ноге игрока «Ахмата» №59 Евгения Харина.

Арбитр Васильев не будет работать на финальном матче Кубка. В ближайшее время его заменят