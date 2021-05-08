Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибки судей в двух матчах 28-го тура РПЛ
Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообащет сайт организации.
«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Сиденкова в эпизоде с вынесением второй желтой карточки игроку Реми Кабелла на 78-й минуте матча.
Решение комиссии: судья ошибочно вынес вторую желтую карточку игроку «Краснодара» №7 Реми Кабелла на 78-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что кратковременная задержка руками игрока «Сочи» №22 Жоаозиньо футболистом «Краснодара» №7 Реми Кабелла не может быть квалифицирована как неуважение к игре и при этом не является срывом перспективной атаки «Сочи», поскольку нарушение происходит в штрафной площади гостей и в борьбу за мяч немедленно включается футболист «Краснодара».
«Ахмат» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Станислава Васильева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча.
Решение комиссии: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в очевидной и открытой для судьи игровой ситуации футболист «Ротора» №33 Соломон Кверквелия, не играя в мяч, наносит удар правой ногой по опорной правой ноге игрока «Ахмата» №59 Евгения Харина.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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