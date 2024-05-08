«Родина» обыграла «Аланию» и поднялась на четвертое место в первой лиге
В среду, 8 мая, в Грозном состоялся матч 24-го тура Мелбет-Первой лиги между «Аланией» и «Родиной». Победу одержали футболисты московской команды со счетом 2:1.
За «Родину» отличились Артем Сокол (45+1-я минута) и Астемир Гордюшенко (53). У хозяев гол забил Ислам Машуков (27).
«Родина» переместилась на четвертое место в таблице, набрав 49 очков. «Алания» идет восьмой (42).
В следующем матче «Алания» сыграет в гостях с «Торпедо», а «Родина» встретится на выезде с КАМАЗом. Оба противостояния пройдут 12 мая.
Источник: Таблица первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|30
|17
|6
|7
|50-36
|57
|
2
|Динамо Мх
|30
|16
|7
|7
|33-14
|55
|
3
|Акрон
|30
|15
|8
|7
|43-22
|53
|
4
|Родина
|31
|13
|10
|8
|47-28
|49
|
5
|Арсенал
|30
|11
|15
|4
|36-23
|48
|
6
|Нефтехимик
|30
|11
|9
|10
|30-28
|42
|
7
|Тюмень
|30
|11
|9
|10
|32-31
|42
|
8
|Алания
|31
|10
|12
|9
|39-42
|42
|
9
|Енисей
|30
|12
|5
|13
|48-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|30
|11
|8
|11
|31-30
|41
|
11
|Шинник
|30
|11
|8
|11
|34-39
|41
|
12
|КАМАЗ
|30
|10
|10
|10
|27-28
|40
|
13
|Торпедо
|30
|10
|9
|11
|28-30
|39
|
14
|Черноморец
|30
|7
|12
|11
|28-33
|33
|
15
|Ленинградец
|30
|7
|9
|14
|21-36
|30
|
16
|Сокол
|30
|7
|7
|16
|27-51
|28
|
17
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
18
|Кубань
|30
|5
|8
|17
|20-47
|23
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 2
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|- : -
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|- : -
|16.05
|00:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|00:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|00:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|16.05
|00:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|16
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6
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