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Сегодня, 19:05

«Родина» обыграла «Аланию» и поднялась на четвертое место в первой лиге

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В среду, 8 мая, в Грозном состоялся матч 24-го тура Мелбет-Первой лиги между «Аланией» и «Родиной». Победу одержали футболисты московской команды со счетом 2:1.

За «Родину» отличились Артем Сокол (45+1-я минута) и Астемир Гордюшенко (53). У хозяев гол забил Ислам Машуков (27).

«Родина» переместилась на четвертое место в таблице, набрав 49 очков. «Алания» идет восьмой (42).

В следующем матче «Алания» сыграет в гостях с «Торпедо», а «Родина» встретится на выезде с КАМАЗом. Оба противостояния пройдут 12 мая.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 24-й тур
08 мая, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:2
Родина
Источник: Таблица первой лиги
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Родина
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Родина 31 13 10 8 47-28 49
5
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
6
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
7
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
8
 Алания 31 10 12 9 39-42 42
9
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
16
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 - : -
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 - : -
16.05 00:00
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 00:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 00:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 00:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 16 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 26 1 6
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