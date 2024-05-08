«Родина» обыграла «Аланию» и поднялась на четвертое место в первой лиге

В среду, 8 мая, в Грозном состоялся матч 24-го тура Мелбет-Первой лиги между «Аланией» и «Родиной». Победу одержали футболисты московской команды со счетом 2:1.

За «Родину» отличились Артем Сокол (45+1-я минута) и Астемир Гордюшенко (53). У хозяев гол забил Ислам Машуков (27).

«Родина» переместилась на четвертое место в таблице, набрав 49 очков. «Алания» идет восьмой (42).

В следующем матче «Алания» сыграет в гостях с «Торпедо», а «Родина» встретится на выезде с КАМАЗом. Оба противостояния пройдут 12 мая.