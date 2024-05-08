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Мюллер — символ современной «Баварии». Всю карьеру его незаслуженно недооценивают

Мюллер может повторить рекорд Хави по числу матчей в Лиге чемпионов
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболист «Баварии» Томас Мюллер.
Томас Мюллер.
Фото Reuters
Немецкий ветеран, который заслуживает большего признания.
Лига чемпионов. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бавария

34-летний Томас Мюллер в ответном матче Лиги чемпионов против «Реала» может повторить рекорд Хави по числу матчей в турнире. Пока у немецкого игрока 150 игр, столько же у Икера Касильяса. В случае выхода в финал нападающий «Баварии» станет абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Мюллер — удивительный игрок. Томас является самым титулованным немецким футболистом в истории, но всю карьеру его недооценивают. Выиграл 12 чемпионских титулов бундеслиги, 11 из которых добыты подряд, становился чемпионом мира с Германией и дважды брал бронзу на Евро. Нападающий сыграл за «Баварию» почти 800 матчей, в которых сделал больше 500 результативных действий. Кажется, он заслуживает большего признания.

Футболист «Баварии» Томас Мюллер.
Фото Global Look Press

Придумал новое амплуа

Герд Мюллер, Руди Феллер, Карл-Хайнц Румменигге, Юрген Клинсманн, Мирослав Клозе — в истории Германии было множество великих нападающих. И Томас заслуженно входит в их число.

Хотя на протяжении всей карьеры воспитанника «Баварии» будто не воспринимают всерьез. Большая часть споров о его игре зарождается из-за абстрактной позиции Мюллера на поле. Томас не чистый центральный форвард, второй нападающий, атакующий полузащитник или вингер — он впитал по чуть-чуть от всех четырех амплуа и даже создал свое собственное.

Лерой Сане (&laquo;Бавария&raquo;, с&nbsp;мячом) и&nbsp;Тони Кроос (&laquo;Реал&raquo;). «Бавария» и «Реал» выдали отличное шоу. Два пенальти, гениальный пас Крооса и пушка Сане

В 2011 году в интервью SZ.de Мюллер, объясняя свою роль, назвал себя раумдойтером (Raumdeuter, «искатель пространства». - Прим. «СЭ»):

«Мне нравится быть активным в пространстве позади средней линии соперника. Именно тут я могу быть больше всего полезен. Я смесь нападающего и полузащитника. Это мой инстинкт».

Раумдойтера можно спутать с ложной «девяткой». Функционал действительно в чем-то схож, но важное отличие в том, что раумдойтер — это больше про творческий поиск пространства без мяча. Он играет вместе с центрфорвардом и ищет зоны, проводя значительную часть времени будто выключенным из игры. Но когда он получает мяч в опаснейшей зоне, защита встает в ступор, так как не понимает, как Мюллер вообще мог там оказаться. Это — признак высочайшего футбольного интеллекта.

Фото Reuters

Томас идеально скрывает свои минусы

Мюллер пришел к позиции раумдойтера не от хорошей жизни. В этой роли он может скрыть свою медлительность и не самые сильные технические характеристики.

Голевое и пространственное чутье — вот в чем особенно хорош Томас. Благодаря этим качествам нападающий идеально дополнял в «Баварии» Мирослава Клозе, Марио Гомеса, Марио Манджукича, Роберта Левандовски, а сейчас помогает забивать Харри Кейну.

Полузащитник &laquo;Баварии&raquo; Леон Горецка (в&nbsp;центре) выбивает мяч из&nbsp;своей штрафной после подачи &laquo;Реала&raquo;. Пулемет «Баварии» против снайперской винтовки «Реала». Эта дуэль — одна из жемчужин Лиги чемпионов

План Мюллера достаточно прост — как можно меньше касаний, быстрые и своевременные передачи, идеальные по таймингу рывки и реализация моментов. Он очень часто балансирует на грани офсайда и словно опытный шахматист обыгрывает защитников тактически.

«Не буду лукавить, я не слишком хороший дриблер. Также есть форварды, которые лучше бьют или просто быстрее бегают. Несмотря на мои минусы, я добился успеха, потому что хорошо делаю то, что умею», — признавался Томас.

Фото Reuters

Так почему Мюллера недооценивают?

Ответ прост: не существует показателя, который смог бы со стопроцентной точностью определить вклад Томаса в игру. Кроме того, он не тот футболист, который производит вау-впечатление на обычного зрителя.

Мюллер — простой трудяга, идеально выполняющий свою работу. Игроки подобного плана редко становятся кумирами миллионов, а еще реже попадают на обложки мировых спортивных СМИ. Безусловно, в «Баварии» Томас уже стал легендой, но за пределами Германии о нем незаслуженно мало говорят.

«Все, что я делаю, — нахожу слабые места в защите и врываюсь туда. Для меня необычно то, что с такими средними показателями в плане техники и скорости я смог стать чемпионом мира и заиграть в топ-клубе».

Томас Мюллер. От верности «Баварии» до четвертого однофамильца в сборной. Биография Томаса Мюллера

С каждым сезоном голевая статистика Мюллера ухудшается. Но это не значит, что он сильно сдал. Он все еще является мастером своего дела, «захватчиком пространства». В любом случае 7+10 за сезон для 34-летнего футболиста — показатель как минимум достойный.

Уже сегодня Мюллер вместе с «Баварией» может выйти в финал Лиги чемпионов. До третьего «ушастого» в своей карьере Томасу осталось сделать всего два шага. Если вы нейтральный болельщик, то понаблюдайте за действиями немецкого ветерана, он вас приятно удивит.

Томас Мюллер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
3
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
3
 Штутгарт 32 21 4 7 73-39 67
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 32 17 9 6 64-40 60
6
 Айнтрахт Ф 32 11 12 9 48-47 45
7
 Фрайбург 32 11 8 13 43-55 41
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Аугсбург 32 10 9 13 49-57 39
10
 Хайденхайм 32 9 11 12 45-53 38
11
 Вердер 32 10 8 14 43-52 38
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 32 7 12 13 55-62 33
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Унион Б 32 8 6 18 29-54 30
16
 Майнц 32 5 14 13 33-50 29
17
 Кельн 32 4 12 16 24-54 24
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
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10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
 - : -
11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 - : -
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
12.05 16:30
Дармштадт – Хоффенхайм
 - : -
12.05 18:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
12.05 20:30
Бохум – Байер
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 24 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 28 1 1
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