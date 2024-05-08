Мюллер — символ современной «Баварии». Всю карьеру его незаслуженно недооценивают
34-летний Томас Мюллер в ответном матче Лиги чемпионов против «Реала» может повторить рекорд Хави по числу матчей в турнире. Пока у немецкого игрока 150 игр, столько же у Икера Касильяса. В случае выхода в финал нападающий «Баварии» станет абсолютным рекордсменом по этому показателю.
Мюллер — удивительный игрок. Томас является самым титулованным немецким футболистом в истории, но всю карьеру его недооценивают. Выиграл 12 чемпионских титулов бундеслиги, 11 из которых добыты подряд, становился чемпионом мира с Германией и дважды брал бронзу на Евро. Нападающий сыграл за «Баварию» почти 800 матчей, в которых сделал больше 500 результативных действий. Кажется, он заслуживает большего признания.
Придумал новое амплуа
Герд Мюллер, Руди Феллер, Карл-Хайнц Румменигге, Юрген Клинсманн, Мирослав Клозе — в истории Германии было множество великих нападающих. И Томас заслуженно входит в их число.
Хотя на протяжении всей карьеры воспитанника «Баварии» будто не воспринимают всерьез. Большая часть споров о его игре зарождается из-за абстрактной позиции Мюллера на поле. Томас не чистый центральный форвард, второй нападающий, атакующий полузащитник или вингер — он впитал по чуть-чуть от всех четырех амплуа и даже создал свое собственное.
В 2011 году в интервью SZ.de Мюллер, объясняя свою роль, назвал себя раумдойтером (Raumdeuter, «искатель пространства». - Прим. «СЭ»):
«Мне нравится быть активным в пространстве позади средней линии соперника. Именно тут я могу быть больше всего полезен. Я смесь нападающего и полузащитника. Это мой инстинкт».
Раумдойтера можно спутать с ложной «девяткой». Функционал действительно в чем-то схож, но важное отличие в том, что раумдойтер — это больше про творческий поиск пространства без мяча. Он играет вместе с центрфорвардом и ищет зоны, проводя значительную часть времени будто выключенным из игры. Но когда он получает мяч в опаснейшей зоне, защита встает в ступор, так как не понимает, как Мюллер вообще мог там оказаться. Это — признак высочайшего футбольного интеллекта.
Томас идеально скрывает свои минусы
Мюллер пришел к позиции раумдойтера не от хорошей жизни. В этой роли он может скрыть свою медлительность и не самые сильные технические характеристики.
Голевое и пространственное чутье — вот в чем особенно хорош Томас. Благодаря этим качествам нападающий идеально дополнял в «Баварии» Мирослава Клозе, Марио Гомеса, Марио Манджукича, Роберта Левандовски, а сейчас помогает забивать Харри Кейну.
План Мюллера достаточно прост — как можно меньше касаний, быстрые и своевременные передачи, идеальные по таймингу рывки и реализация моментов. Он очень часто балансирует на грани офсайда и словно опытный шахматист обыгрывает защитников тактически.
«Не буду лукавить, я не слишком хороший дриблер. Также есть форварды, которые лучше бьют или просто быстрее бегают. Несмотря на мои минусы, я добился успеха, потому что хорошо делаю то, что умею», — признавался Томас.
Так почему Мюллера недооценивают?
Ответ прост: не существует показателя, который смог бы со стопроцентной точностью определить вклад Томаса в игру. Кроме того, он не тот футболист, который производит вау-впечатление на обычного зрителя.
Мюллер — простой трудяга, идеально выполняющий свою работу. Игроки подобного плана редко становятся кумирами миллионов, а еще реже попадают на обложки мировых спортивных СМИ. Безусловно, в «Баварии» Томас уже стал легендой, но за пределами Германии о нем незаслуженно мало говорят.
«Все, что я делаю, — нахожу слабые места в защите и врываюсь туда. Для меня необычно то, что с такими средними показателями в плане техники и скорости я смог стать чемпионом мира и заиграть в топ-клубе».
С каждым сезоном голевая статистика Мюллера ухудшается. Но это не значит, что он сильно сдал. Он все еще является мастером своего дела, «захватчиком пространства». В любом случае 7+10 за сезон для 34-летнего футболиста — показатель как минимум достойный.
Уже сегодня Мюллер вместе с «Баварией» может выйти в финал Лиги чемпионов. До третьего «ушастого» в своей карьере Томасу осталось сделать всего два шага. Если вы нейтральный болельщик, то понаблюдайте за действиями немецкого ветерана, он вас приятно удивит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|32
|26
|6
|0
|82-23
|84
|
2
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
3
|Штутгарт
|32
|21
|4
|7
|73-39
|67
|
4
|РБ Лейпциг
|32
|19
|6
|7
|74-36
|63
|
5
|Боруссия Д
|32
|17
|9
|6
|64-40
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|32
|11
|12
|9
|48-47
|45
|
7
|Фрайбург
|32
|11
|8
|13
|43-55
|41
|
8
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56-64
|40
|
9
|Аугсбург
|32
|10
|9
|13
|49-57
|39
|
10
|Хайденхайм
|32
|9
|11
|12
|45-53
|38
|
11
|Вердер
|32
|10
|8
|14
|43-52
|38
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|32
|7
|12
|13
|55-62
|33
|
14
|Бохум
|32
|7
|12
|13
|41-65
|33
|
15
|Унион Б
|32
|8
|6
|18
|29-54
|30
|
16
|Майнц
|32
|5
|14
|13
|33-50
|29
|
17
|Кельн
|32
|4
|12
|16
|24-54
|24
|
18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30-76
|17
|10.05
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
|11.05
|16:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.05
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|- : -
|11.05
|16:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|- : -
|11.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|11.05
|19:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|12.05
|16:30
|
Дармштадт – Хоффенхайм
|- : -
|12.05
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|12.05
|20:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|24
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|28
|1
|1