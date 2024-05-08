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Сегодня, 11:37

«Родина» попросила ЭСК рассмотреть эпизод с голом нападающего «Арсенала» Баркова

Константин Белов
Корреспондент
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«Родина» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча 31-го тура первой лиги против «Арсенала» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе-коммуникаций РФС.

«Родина» попросила разобрать эпизод с засчитанным голом нападающего «Арсенала» Дмитрия Баркова на 3-й добавленной к матчу минуте. Клуб оспаривает решение арбитров засчитать гол, несмотря на игру форварда туляков рукой при обработке мяча.

«Родина» после 30 матчей занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков. «Арсенал» идет на четвертой строчке, имея в активе 48 очков.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
5
 Родина 30 12 10 8 45-27 46
6
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
7
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
8
 Алания 30 10 12 8 38-40 42
9
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
16
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
Результаты / календарь
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8.05 17:00
Алания – Родина
 - : -
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 - : -
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 - : -
16.05 00:00
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 00:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 00:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 00:00
Тюмень – СКА-Хаб.
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Торпедо – Кубань
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 16 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 25 1 6
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