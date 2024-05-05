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Салихова — о дисквалификации Тихонова: «В российском футболе мужчин прощают за 33 ошибки, а женщин — ни за одну»

Сергей Разин
корреспондент
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику женщины-арбитра Веры Опейкиной.

«Важен не пол, а профессионализм. Но в российском футболе мужчин прощают за 33 ошибки, а женщин — ни за одну. Поэтому российский футбол и находится за бортом мирового с судейскими скандалами и неумением пользоваться ВАР. Чтобы женский футбол стал популярным бизнесом, отношение к нему должны изменить мужчины, в первую очередь. Патриархальное общество, несмотря на старание пиарщиков всех клубов, не готово вкладываться в женский футбол. Отсюда вечная дискриминация и футболисток, и судей-женщин.

Мои слова про футболисток ЦСКА были вырваны из контекста. Реалии таковы, что женский футбол не интересен до тех пор, пока футболистка или судья-женщина не оказались на обложке мужского глянцевого журнала, которые все ушли из России. Тогда был шанс, что ее имя запомнят", — приводит слова Салиховой Sport24.

После поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре Мелбет-Первой лиги (0:3) Тихонов раскритиковал работу Опейкиной. Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину. КДК РФС принял решение дисквалифицировать 53-летнего специалиста на пять матчей ФНЛ (из них два — условно) за высказывания в адрес Опейкиной.

Источник: https://sport24.ru/football/news-644347-zarema-o-diskvalifikatsii-tikhonova-v-rossiyskom-futbole-muzhchin-proshchayut-za-33-oshibki-a-zhenshchin-ni-za-odnu
Андрей Тихонов
ФК Енисей
Вера Опейкина
Зарема Салихова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
5
 Родина 30 12 10 8 45-27 46
6
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
7
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
8
 Алания 30 10 12 8 38-40 42
9
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
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34 тур
4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 0 : 0
4.05 14:30
Химки – Сокол
 5 : 4
4.05 15:00
Черноморец – Торпедо
 1 : 2
4.05 17:00
Алания – Шинник
 1 : 1
4.05 17:30
Нефтехимик – Енисей
 0 : 0
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
 3 : 0
4.05 19:30
Родина – Арсенал
 1 : 1
5.05 14:00
Тюмень – Акрон
 - : -
5.05 18:00
Кубань – Ленинградец
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
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Иван Тимошенко

Родина

 13
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Ислам Машуков

Алания

 13
П
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Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
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Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
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Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 16 1 6
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Заур Тарба

Алания

 25 1 6
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