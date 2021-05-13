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Лисакович о победе «Локомотива» в Кубке: «Осечки нас разбудили»

13:50
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Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович в разговоре с «СЭ» высказался о победе в БЕТСИТИ Кубке России.

«Скажу одно, мы плохо стартовали в первой половине сезона, но, считаю, что «Локомотив» заслуженно взял кубок. Хорошо подготовились на сборах, хорошо стартовали — 11 побед подряд. Потом чуть оступились, нас это немножко разбудило. Мы готовились к этому финалу, долго шли к этому кубку, он нам реально был нужен. Мы заслуженно взяли трофей. Да, есть свои нюансы, но 11 побед подряд не каждый может выдать», — заявил «СЭ» Лисакович.

12 мая «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 в финале Кубка и в 9-й раз в своей истории завоевал этот трофей.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча