Тихонов подал апелляцию в РФС на дисквалификацию за слова об Опейкиной

В пресс-службе «Енисея» ответили на вопрос «СЭ», будет ли подана апелляции на дисквалификацию главного тренера команды Андрея Тихонова.

«Сегодня Андрей Валерьевич Тихонов подал апелляцию в апелляционный комитет РФС», — сообщили «СЭ» в клубе.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ. 53-летний специалист был недоволен, что на игру его команды назначили женщину, не обладающую необходимой квалификацией.