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Судейство

Сегодня, 14:08

Тихонов подал апелляцию в РФС на дисквалификацию за слова об Опейкиной

Микеле Антонов
Корреспондент
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Андрей Тихонов.
Фото ФК «Енисей»

В пресс-службе «Енисея» ответили на вопрос «СЭ», будет ли подана апелляции на дисквалификацию главного тренера команды Андрея Тихонова.

«Сегодня Андрей Валерьевич Тихонов подал апелляцию в апелляционный комитет РФС», — сообщили «СЭ» в клубе.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Вера Опейкина и&nbsp;Андрей Тихонов. «За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» Тихонову дали пять матчей за слова о женщине-арбитре

Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ. 53-летний специалист был недоволен, что на игру его команды назначили женщину, не обладающую необходимой квалификацией.

Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
РФС
ФК Енисей
Вера Опейкина
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«Кубань» потерпела домашнее поражение от «Ленинградца» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
5
 Родина 30 12 10 8 45-27 46
6
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
7
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
8
 Алания 30 10 12 8 38-40 42
9
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
16
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
Результаты / календарь
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8.05 17:00
Алания – Родина
 - : -
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 - : -
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 - : -
16.05 00:00
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 00:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 00:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 00:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 16 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 25 1 6
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