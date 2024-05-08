Матч «Черноморца» с «Енисеем» в 33-м туре первой лиги пройдет без зрителей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал «Черноморец» провести следующий домашний матч без зрителей, а также оштрафовал новороссийцев на 100 тысяч рублей. Как объяснил глава КДК Артур Григорьянц, клуб не обеспечил должную безопасность во время встречи 31-го тура первой лиги с «Торпедо» (1:2) и это привело к угрозе здоровью официальных лиц.

«Болельщики новороссийской команды по окончанию матча бросили две бутылки в арбитров и облили их жидкостью. Это рецидив у «Черноморца». За необеспечение безопасности, повлекшее угрозу безопасности официальных лиц матча, и за неправомерные действия болельщиков мы оштрафовали клуб на 100 тысяч рублей и обязали провести матч 33-го тура «Черноморец» — «Енисей» без зрителей реально. То есть, закрыть стадион», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц на пресс-конференции.

Встреча 33-го тура первой лиги между «Черноморцем» и «Енисеем» состоится в Новоросийске 18 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей за оскорбительное выражение болельщиков «Зенит» — позор российского футбола" на матче 27-го тура РПЛ . Встреча с петербуржцами завершилась со счетом 1:1.