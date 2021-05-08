Председатель ЭСК, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решение комиссии о том, что Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей на 86-й минуте в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Уфа» (1:1).

«По окончании сезона мы будем анализировать все ошибки, которые судьи допустили, — сказал Хачатурянц «СЭ». — И только по этим результатам можно будет делать выводы. Раньше времени я не хотел бы высказываться. Но единогласное решение ЭСК РФС об ошибке — для любого судьи это плохой сигнал.

По регламенту судья должен отстраняться от работы на два матча в РПЛ. Более серьезное наказание, конечно, предусмотрено. Сейчас выработан механизм рассмотрения подобных дел в судейском комитете. Если будут приняты какие-то меры, то отправляется запрос в исполком об исключении судьи из списка. Все это проводится летом, после завершения сезонаГлава ЭСК Хачатурянц рассказал, как будет наказан Казарцев за ошибку в матче ЦСКА – «Уфа» .

Ранее Казарцев уже отстранялся от судейства. После матча 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (2:2) на основании решения ЭСК РФС он был отстранен от работы до 10 октября 2020 года.

(Артем Бухаев)