Корреспондент «СЭ» — о феномене самарской команды.

Рассказывая о возвращении «Крыльев Советов» в премьер-лигу, самое простое — вспомнить про футбольный город Самару, традиции, богатую историю и прекрасный стадион, построенный к ЧМ-2018. Только все это на поверхности, тогда как история нового взлета волжан во многом уникальна и совсем не похожа на предыдущий выигрыш первенства ФНЛ-2014/15 с Франком Веркаутереном на тренерской скамейке.

Тогда Сергей Корниленко еще не сменил игровую форму на цивильный костюм спортивного директора, а рядом с ним на поле выходили Цаллагов и Бурлак, Ткачук и Ятченко, Драгун и Бруну Телес. Это был состав под повышение в классе. Сейчас в Самаре поставили на молодых, и нынешняя история в большей степени даже не про результат, а про систему воспитания футболистов. О том, что при всех очевидных российских проблемах при правильном подходе мы можем растить игроков и доводить их до серьезного уровня.

Сразу оговорюсь — мы вынесем за скобки истории, связанные с деятельностью «Чертаново» и непростой ситуацией в «Крыльях», о которой в интервью «СЭ» рассказал известный агент Павел Андреев. Они, бесспорно, важны, и от того, как все повернется, зависит многое, включая перспективы Самары уже в новом сезоне. Однако все это не имеет прямого отношения к объяснению феномена нынешних «Крыльев». И это самая что ни на есть футбольная история.

Для кого-то результат волжан и качество их игры — сенсация. Лично для меня это скорее закономерность в силу наблюдений за первенством ПФЛ на протяжении нескольких лет. Турнир, который много и заслуженно критикуют, не так плох, как многие пытаются представить. Он, бесспорно, потерял в уровне, однако в последние годы превратился в полигон для молодых футболистов, и костяк нынешних «Крыльев» формировался как раз в низшей из профессиональных лиг отечественного футбола.

«Чертаново» под руководством Игоря Осинькина с первого сезона выделялось лица необщим выраженьем. Поставленной игрой, азартом, стремлением действовать от себя и тем, что тренер не загонял своих подопечных в жесткие рамки, что позволяло Зиньковскому и Глушенкову крутить позвонки защитникам, не боясь окрика со скамейки.

Осинькин всегда смотрел на качество игры, и для него это было важнее тем, о которых после матча принялись бы рассуждать десять тренеров из десяти. В этом плане показательным получился матч четырехлетней давности против «Сатурна». У «Чертаново» удали двух футболистов, включая нынешнего самарца Ежова, а Осинькин начал свое выступление на пресс-конференции не с красных карточек, а красноречивой фразой: «Игра для зрителей получилась не просто интересной, а очень интересной».

«Игра» и «зрители» — два ключевых слова в этом комментарии. Про удаления Осинькин тоже сказал что-то небанальное — про недисциплинированность и про то, что в красных карточках виноваты сами. В итоге эти принципы и системный подход позволили Осинькинку при скромном бюджете вывести «Чертаново» в ФНЛ и навести шороху в «лучшей лиге мира», где яркими фигурами стали Сарвели, Ежов, Солдатенков, Цыпченко, Витюгов...

Как Осинькину удалось все это перенести в Самару — отдельный вопрос. «Как команда мы не существуем», — говорил тренер в интервью «Матч ТВ» вскоре после своего назначения. Оказавшись на новом месте, он не представлял, кто из старожилов остается и с кем ему предстоит работать. Один сезон практически без паузы перешел в другой, но Осинькин справился. Он знал возможности чертановцев, ветераны в лице Комбарова, Гацкана, Полуяхтова и других игроков приняли новые требования и поддержали их.

Получилась идеальная история про сплав молодости и опыта, в котором тон в большинстве своем задавало как раз новое поколение.

Чтобы чемпионский пазл сложился, не хватало последнего штриха, которым стало приглашение Сергеева. Этот трансфер, кстати, отлично вписывается в сюжет, потому что смотреть нужно не на «Торпедо», откуда пришел сокрушитель бомбардирских рекордов ФНЛ, а чуть дальше.

Сергеев ведь пошел почти по чертановскому пути в другой столичной школе — «Строгино». И тоже начинал с ПФЛ, где выделялся незаурядным талантом, которому изначально было тесно на уровне второго дивизиона. Да, Ивану в какой-то момент пришлось уехать в Латвию, он побывал на смотринах в «Тамбове», но в итоге нашел свою команду и своего тренера.

Они были словно созданы друг для друга, и, если эти «Крылья» сохранят костяк уже в РПЛ, у нас будет уникальная возможность увидеть, какие результаты может приносить правильно выстроенная система подготовки футболистов. Для российского футбола, который должен учиться жить по средствам, это принципиально важный момент.