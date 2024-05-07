Тихонов — о смягчении наказания за критику в адрес Опейкиной: «Очень рад»
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на смягчение наказания за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре первой лиги.
Теперь отстранение касается лишь одного матча, который специалист уже пропустил, еще 4 — условно.
«Конечно, я вообще не планировал ничего пропускать и не ожидал получить дисквалификацию. Но сейчас я очень рад, что наказание смягчили», — сказал Тихонов «СЭ».
3 мая решением КДК Тихонов за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной получил наказание в виде 3 матчей реальной дисквалификации и 2 — условной с испытательным сроком на год, также он был оштрафован на 50 тысяч рублей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|30
|17
|6
|7
|50-36
|57
|
2
|Динамо Мх
|30
|16
|7
|7
|33-14
|55
|
3
|Акрон
|30
|15
|8
|7
|43-22
|53
|
4
|Арсенал
|30
|11
|15
|4
|36-23
|48
|
5
|Родина
|30
|12
|10
|8
|45-27
|46
|
6
|Нефтехимик
|30
|11
|9
|10
|30-28
|42
|
7
|Тюмень
|30
|11
|9
|10
|32-31
|42
|
8
|Алания
|30
|10
|12
|8
|38-40
|42
|
9
|Енисей
|30
|12
|5
|13
|48-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|30
|11
|8
|11
|31-30
|41
|
11
|Шинник
|30
|11
|8
|11
|34-39
|41
|
12
|КАМАЗ
|30
|10
|10
|10
|27-28
|40
|
13
|Торпедо
|30
|10
|9
|11
|28-30
|39
|
14
|Черноморец
|30
|7
|12
|11
|28-33
|33
|
15
|Сокол
|30
|7
|7
|16
|27-51
|28
|
16
|Ленинградец
|30
|7
|9
|14
|21-36
|30
|
17
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
18
|Кубань
|30
|5
|8
|17
|20-47
|23
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|- : -
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|- : -
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|- : -
|16.05
|00:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|00:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|00:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|16.05
|00:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|16
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|25
|1
|6