«Родина» — «Арсенал»: гол гостей засчитан ошибочно. Шафеев не увидел игру рукой
На 90+3-й минуте матча 31-го тура первой лиги «Родина» — «Арсенал» (1:1) судья Рафаэль Шафеев ошибочно засчитал гол Дмитрия Баркова.
Туляк сравнял счет, подыграв себе левой рукой и следующим касанием отправив мяч в ворота.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|30
|17
|6
|7
|50-36
|57
|
2
|Динамо Мх
|30
|16
|7
|7
|33-14
|55
|
3
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
4
|Арсенал
|30
|11
|15
|4
|36-23
|48
|
5
|Родина
|30
|12
|10
|8
|45-27
|46
|
6
|Нефтехимик
|30
|11
|9
|10
|30-28
|42
|
7
|Тюмень
|29
|11
|9
|9
|32-29
|42
|
8
|Алания
|30
|10
|12
|8
|38-40
|42
|
9
|Енисей
|30
|12
|5
|13
|48-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|30
|11
|8
|11
|31-30
|41
|
11
|Шинник
|30
|11
|8
|11
|34-39
|41
|
12
|КАМАЗ
|30
|10
|10
|10
|27-28
|40
|
13
|Торпедо
|30
|10
|9
|11
|28-30
|39
|
14
|Черноморец
|30
|7
|12
|11
|28-33
|33
|
15
|Сокол
|30
|7
|7
|16
|27-51
|28
|
16
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
17
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
18
|Кубань
|29
|5
|8
|16
|20-45
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.05
|07:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|0 : 0
|4.05
|14:30
|
Химки – Сокол
|5 : 4
|4.05
|15:00
|
Черноморец – Торпедо
|1 : 2
|4.05
|17:00
|
Алания – Шинник
|1 : 1
|4.05
|17:30
|
Нефтехимик – Енисей
|0 : 0
|4.05
|19:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|3 : 0
|4.05
|19:30
|
Родина – Арсенал
|1 : 1
|5.05
|14:00
|
Тюмень – Акрон
|- : -
|5.05
|18:00
|
Кубань – Ленинградец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|16
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|25
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6
Новости