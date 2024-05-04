«Родина» — «Арсенал»: гол гостей засчитан ошибочно. Шафеев не увидел игру рукой

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На 90+3-й минуте матча 31-го тура первой лиги «Родина» — «Арсенал» (1:1) судья Рафаэль Шафеев ошибочно засчитал гол Дмитрия Баркова.

Туляк сравнял счет, подыграв себе левой рукой и следующим касанием отправив мяч в ворота.