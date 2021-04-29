В российском футболе началась зачистка агентского бизнеса? Что значит задержание экс-директора «Чертанова» Николая Ларина?

Подробности громкой истории.

Ларин — Андреев

В среду бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и ее спортивный директор Сергей Хабаров были задержаны полицией. В академии прошли обыски. Официальной информации почти нет, но выглядит все очень странно.

Меня это не удивило: еще несколько недель назад, когда Ларин покинул свой пост в «Чертанове», слышал, что это только начало. На данный момент известно лишь то, что Ларину и другим сотрудникам «Чертанова» инкриминируют статью о растрате бюджетных средств. Вероятно, речь идет о нецелевом расходовании средств Москомспорта. По всей вероятности, в «Чертанове» числились «мертвые души» — реальное количество занимающихся юных футболистов почти в два раз уступало тому, что проходило по бумагам.

Но гораздо интереснее другое: как в последние годы функционировала одна из самых успешных футбольных школ.

Прежде всего, любопытна связь Ларина с агентом Павлом Андреевым. Объяснять и доказывать тут ничего не надо: известно, что агент подписывает себе всех топов из «Чертанова», а еще он очень близок к «Крыльям Советов». Летом в Самару переехали девять футболистов и тренер из московского клуба. Это все банальности эи факты, известные всем.

За месяц после увольнения Ларин не дал ни одного интервью (даже комментария). Это странно. Особенно с учетом его хороших отношений со многими журналистами. Когда ты уходишь с работы, надо себя хвалить, чтобы найти другую, но Ларин молчал.

Зато заговорил Андреев. Павел дал интервью «СЭ». Синопсис — его выжимают из «Крыльев». Андреев говорит очень редко — и только когда ему самому надо. Все это намекало на то, что назревает какая-то жесть.

Это мои домыслы. Но если эти истории как-то переплетены и у Андреева могут возникнуть реальные проблемы, то агентскую верхушку тряханет. Может начаться лютый передел.

Другая нить

Все может быть гораздо проще. Ночью Eurostavka сообщила, что задержание Ларина и Хабарова произошло в рамках следственных действий по уголовному делу по тяжелой статье 159 части 4 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

«Чертаново» — государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение, которое финансируется Москомспортом. По данным Eurostavka, высока вероятность того, что Ларин и Хабаров будут признаны подозреваемыми по этому делу, в котором фигурируют более пяти должностных лиц академии — все они допрашиваются в Следственном комитете.

«СЭ» добавляет, что начальника команды «Чертаново» Валерия Медведика тоже задержали в среду, 28 апреля. Это произошло перед домашним матчем Олимп-ФНЛ с «Оренбургом» (2:3).

Сложно поверить, что из-за агентских дел могут задержать пять человек (в том числе начальника команды). Больше похоже на то, что вопросы именно по финансированию академии и тому, как эти средства расходовались.

Поводы, судя по информации в Telegram-каналах, есть. Весной прошлого года у «Инсайдера» вызвали интерес подписание контракта на поставку формы и кипы с ООО «Формула Спорта». Суть в том, что Ларин заявлял о том, что был подписан спонсорский контракт с фирмой Nike, которая бесплатно одевает «Чертаново», в действительности ГБНОУ подписал соглашение с вышеупомянутой ФС (уставной капитал — 10 тысяч рублей). У них, по информации источника, и закупалась форма по завышенному на десятки миллионов рублей ценнику.

Чуть ранее тот же «Инсайдер» рассказывал, что ГБНОУ через фирму-прокладку «Спортлэнд-тур», которая занимается организацией заграничных сборов, и другие учреждения Москомспорта суммарно обналичили сотни миллионов рублей.

Еще один вопрос возник еще в 2019 году: как ГБНОУ может заниматься коммерческой деятельностью? Утверждалось, что деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете ФК «Чертаново» по закону.

Ларин назвал это чушью. Объяснял, что деньги поступили на счет школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения.

— Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС. Это просто какая-то акция против нас. Наша система направлена на подготовку молодых российских футболистов, а не на покупку легионеров. И то, что мы с таким маленьким бюджетом играем в ФНЛ, возможно, кого-то злит, —говорил тогда Ларин.

В Департаменте спорта города Москвы на запрос Sport24 тогда ответили, что в соответствии с федеральным законом номер 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с пунктом 2.7. 11 Устава учреждение вправе осуществлять коммерческую деятельность как компенсацию за подготовку спортсменов в случае их перехода в профессиональные клубы. Согласно статье 298 Гражданского кодекса РФ, приобретенные от такой деятельности доходы поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.

Ответы можно трактовать по-разному. Поэтому вопросы никуда не ушли.

Что будет дальше?

Я плохо знаком с Лариным. Пару раз мы весело общались в ClubHouse, после увольнения не видел его там. Не хочу говорить о том, что это все ошибка и Николай точно не виновен, как это сделали множество моих коллег. Фактов, чтобы обвинять его, у меня тоже нет. Вопросы есть. И смотреть за этой историей будет интересно. Если реальные косяки будут доказаны, то хочется, чтобы ответили все причастные. А если следствию удастся потянуть за нужные ниточки, то могут вскрыться новые подробности, которые приведут к глобальным изменениям в агентской системе российского футбола.