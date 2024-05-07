Экс-президент «Торпедо» Тукманов: «Кононов несамостоятельный, ему мешают мягкость и интеллигентность»
Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
«Допускаю возможность, что следующий сезон «Торпедо» начнет с другим тренером. 50 на 50, что так будет. Чтобы говорить, оправдал ли надежды Кононов, надо знать, какие задачи перед ним ставились. Если не вылететь из первой лиги, то он справился, но если была задача выйти в РПЛ, то он не справился. Возможно, нынешний тренер — это хороший, добрый и мягкий человек. Но посмотрите, за 15 лет его тренерской деятельности он поменял полтора десятка команд. Это говорит о том, что у человека... Ну, несамостоятельный он! Он очень мягкий, не может отстаивать свою позицию. Думаю, он не умеет отстаивать. Кононову мешают его мягкость и интеллигентность», — приводит слова Тукманова Legalbet.
Кононов стал главным тренером черно-белых в январе 2024 года. После 30 туров первой лиги «Торпедо» занимает 13-е место с 39 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|30
|17
|6
|7
|50-36
|57
|
2
|Динамо Мх
|30
|16
|7
|7
|33-14
|55
|
3
|Акрон
|30
|15
|8
|7
|43-22
|53
|
4
|Арсенал
|30
|11
|15
|4
|36-23
|48
|
5
|Родина
|30
|12
|10
|8
|45-27
|46
|
6
|Нефтехимик
|30
|11
|9
|10
|30-28
|42
|
7
|Тюмень
|30
|11
|9
|10
|32-31
|42
|
8
|Алания
|30
|10
|12
|8
|38-40
|42
|
9
|Енисей
|30
|12
|5
|13
|48-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|30
|11
|8
|11
|31-30
|41
|
11
|Шинник
|30
|11
|8
|11
|34-39
|41
|
12
|КАМАЗ
|30
|10
|10
|10
|27-28
|40
|
13
|Торпедо
|30
|10
|9
|11
|28-30
|39
|
14
|Черноморец
|30
|7
|12
|11
|28-33
|33
|
15
|Сокол
|30
|7
|7
|16
|27-51
|28
|
16
|Ленинградец
|30
|7
|9
|14
|21-36
|30
|
17
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
18
|Кубань
|30
|5
|8
|17
|20-47
|23
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|- : -
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|- : -
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|- : -
|16.05
|00:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|00:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|00:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|16.05
|00:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|16
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|25
|1
|6