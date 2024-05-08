Звезды НХЛ, молодежь или кахаэловцы?

Размышлять над потенциальными составами сборной России на чемпионат мира по умолчанию — занимательное дело. Наша команда пропускает турнир по известным причинам, но это не помешало нам пофантазировать над виртуальной заявкой. Мы собрали четыре варианта состава сборной на ближайший чемпионат мира. В них учитывались освободившиеся после сезона НХЛ хоккеисты и представители КХЛ, которых мы разделили по возрасту, статусу и текущим кондициям.

Сборная России Олл-Стар

Невыход в плей-офф «Питтсбурга», «Миннесоты» и «Вашингтона», как и ранний вылет из Кубка Стэнли «Тампы», позволили был увидеть в Чехии наших суперзвезд. Приезд в сборную Евгения Малкина моментально решил бы проблему первого центра. Аналогично и с Андреем Василевским, которого даже после скомканного сезона сделали бы основным вратарем. В нападении почти не осталось мест для форвардов КХЛ. Этой сборной явно пригодился бы опытный Михаил Григоренко или первый центр «Спартака» Иван Морозов. Вызов Никиты Гусева уже вызывает сомнения. Наши энхаэловцы забронировали места в топ-9, а использовать лучшего бомбардира КХЛ в четвертом звене нерационально.

По-настоящему симпатично и, что главное, вариативно смотрится оборона. Прогрессирующий в КХЛ Александр Никишин по таланту перерос лигу и уже созрел для перехода в «Каролину». Ничего удивительного, что в нашей версии состава «Олл-стар» защитник попал во вторую пару — выше Ивана Проворова и Александра Романова.

Такой звездный состав доверим тренеру с соответствующим авторитетом — Алексею Жамнову. Коуч «Спартака» возил сборную на Олимпиаду, причем изначально готовился к турниру с участием хоккеистов НХЛ. Жамнов летал в Америку, общался с игроками, обсуждал их роли в сборной. В правильном коннекте между уважаемым тренером и командой мы не сомневаемся.

Сборная России U-25

Тренд на доверие молодым игрокам спровоцировал любопытную ситуацию для сборной. Теоретически наша команда могла собрать состав в излюбленном Романом Ротенбергом формате России-25. Из игроков моложе 25 лет вырисовывается симпатичная команда. Во вратарской линии хорошую конкуренцию навяжут друг другу голкиперы-финалисты Кубка Гагарина: Илья Набоков и Даниил Исаев. Даниил Тарасов из «Коламбуса» познал на вкус НХЛ и тоже заслужил шанс в сборной. В такой бригаде смущает только один факт: отсутствие международного опыта. Впрочем, на коротких турнирах вратарям важно поймать кураж, который может нивелировать недостаток опыта.

Пять из восьми собранных защитников представляют североамериканские лиги. Прогресс наших оборонцев автоматически переносится на сборную. Еще 10-15 лет назад представить такой расклад было бы невозможно. Российские защитники пробиваются в НХЛ и становятся важными игроками своих клубов. А ведь скоро еще Никишин доберется до «Каролины», который уже сейчас выглядит готовым игроком для главной лиги планеты.

В нападении представителей КХЛ больше. В составе U-25 прослеживается беда с центрфорвардами. Данила Юров весь сезон в «Магнитке» отыграл в центре, но привычнее ему все-таки на фланге. Выбор Данила Аймурзина — прямое отражение дефицита игроков. Не поднимать же в топ-6 Дмитрия Воронкова, которому привычнее копать на пятаке и лупасить соперников под воротами, а не рисовать комбинации? Ну и кому, если не главному проводнику развития молодежи и комбинационного хоккея — Андрею Козыреву — стоило доверить такую сборную?

Сборная России из игроков КХЛ

При желании можно было отказаться от энхаэловцев и собрать состав из игроков КХЛ. Такая команда вполне бы претендовала на медали. Прежние проблемы с центральными никуда не делись, но, как видим, их не удастся избежать, даже если вызвать на ЧМ всех сильнейших. С вратарями полный порядок. Набоков и Исаев провели классные сезоны, включая плей-офф. Кураж Александра Самонова закончился как раз в кубковых матчах, но регулярку голкипер отыграл очень сильно и стабильно. При этом Самонов уже выступал на ЧМ — в 2021 году Александр блистательно прошел групповой этап, но на плей-офф тренеры выбрали Сергея Бобровского. Чем закончился тот четвертьфинал с Канадой, отдельно напоминать не нужно.

Много опций тренерский штаб получит в обороне. Здесь и отважные Дамир Шарипзянов, Рушан Рафиков и Александр Елесин. Они поиграли на разных турнирах сборной, понимают, с каким давлением столкнется команда. Равно как и Никита Нестеров с Егором Яковлевым. Крайне сбалансированным получилось нападение. Творцов (Ткачев, Голдобин, Гусев) дополняют качественные двусторонние форварды, готовые как созидать, так и при необходимости выловить на себя все шайбы в меньшинстве. С таким составом сборная России могла бы пошуметь на ЧМ и показать самодостаточность КХЛ.

Сборная России: реальный состав

Планы игроков и тренеров перед чемпионатом мира нередко путают травмы. В оптимальном составе сборной учтены хоккеисты, которые с большей вероятностью приняли бы вызов на турнир в Чехию. Конечно, никогда нельзя исключать, что Александр Овечкин, несмотря на тяжелейший сезон, отзовется на приглашение и вылетит из Вашингтона в Прагу первым рейсом. В этой версии ростера сделан наиболее безопасный выбор по каждому игроку. Вратари в разных составах сборной почти не меняются. Какой бы феноменальный сезон ни провел Набоков, подвинуть с поста номер один Василевского он еще не готов.

В обороне больше игроков из НХЛ, что легко объясняется невыходом в плей-офф или вылетом из Кубка Стэнли клубов, за которые выступают наши защитники. Разнообразным и сбалансированным получилось нападение, где основная нагрузка в большинстве ляжет на две тройки: с Никитой Кучеровым и Кириллом Капризовым. Даже Владимира Ткачева пришлось подвинуть в третье звено. Позиции вингеров в топ-6 заняли энхаэловцы.

Символично доверить оптимальный состав сборной Андрею Разину. Тренер, который за год слепил чемпионскую «Магнитку», не скрывает, что мечтает возглавить национальную команду. Пока мечта Разина осуществилась в нашей фэнтезийной версии состава, но, уверены, выбранный тренером курс когда-то сведет его со сборной.