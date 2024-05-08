Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и возглавило таблицу первой лиги

«Динамо» из Махачкалы на своем поле победило «Химки» в перенесенном матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил Ражаб Магомедов.

Махачкалинцы с 58 очками возглавили таблицу первой лиги за 3 тура до завершения чемпионата. «Химки» (57 очков) опустились на второе место в ФНЛ.