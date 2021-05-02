«Место «Крыльев Советов» точно в РПЛ. Сергееву предложили улучшенные условия». Интервью гендиректора самарцев Евгения Калакуцкого

В воскресенье клуб оформил путевку в премьер-лигу после победы над «Акроном» (2:1).

Полностью заслуженный результат

— Поздравляю вас с досрочным выходом в РПЛ. Что вы сказали команде после игры?

— Спасибо! Парней встретил на выходе из раздевалки. Конечно, поздравил их. Все довольные, счастливые и усталые. В любом случае остается еще три матча в ФНЛ и финал Кубка России с «Локомотивом». Сезон еще продолжается, хотя глобальная задача уже выполнена.

— Как удалось так изменить «Крылья Советов»?

— Если бы были какие-то рекомендации, то все бы ими пользовались. Это комплекс причин: футболисты, тренерский штаб и работа клуба. И, безусловно, поставленная игра. Очень много составляющих, которые сложились вместе. И огромное спасибо болельщикам за поддержку. Все в сумме дало результат, который, на мой взгляд, полностью заслуженный. Место «Крыльев» точно в премьер-лиге.

Мы уже предложили Ивану Сергееву повышенные условия. Очень хотим сохранить его у себя!

— Очень много разговоров идет об Иване Сергееве, форварде с феноменальной результативностью в ФНЛ. Кто-то уже обращался к вам с предложением о трансфере?

— Официальных предложений не поступало. Хотя мы понимаем, что он представляет потенциальный интерес для нескольких клубов. Все серьезные переговоры будут только в конце сезона.

— Попытаетесь сохранить Сергеева?

— Конечно, очень хотим этого! Мы уже предложили ему улучшенные условия, чтобы оставить в «Крыльях». Очень надеемся, что Иван будет с нами.

— Уже планируете усиление под РПЛ?

— Мы просто обязаны это сделать, чтобы стать конкурентоспособными на более высоком уровне. Там другой уровень сопротивления. Требуются новички, но пока об этом размышлять рановато. Будем думать после завершения сезона.

Позиция Павла Андреева — это глупо на самом деле. Даже ничего не хочу об этом говорить

— Агент Павел Андреев в интервью «СЭ» говорил о том, что у него очень тревожные мысли по поводу будущего «Крыльев Советов». Он считает, что команда может развалиться. Что вы об этом думаете?

— Его позиция четкая и ясная, тут даже комментировать нечего. Это очень глупо на самом деле. Он пытается отождествлять себя с командой. Честно, не хочу ничего говорить. Главное, что клуб строится и все движется в правильном направлении, делается исключительно в интересах клуба. И важно понять, что его позиция — это только его позиция.

— Когда вы приходили, у самарских болельщиков была неоднозначная реакция на назначение нового гендиректора. Что бы вы им сейчас сказали?

— Тяжело судить, ибо футбольный клуб — это объект для постоянной критики. Всегда будут недовольные. Все время побеждать невозможно, случаются разные отрезки. Недовольство, которое было у болельщиков, наверное, накопилось годами. Случались неудачные сезоны, вылеты из РПЛ. Просто этот опыт необходимо сейчас анализировать, чтобы не допускать тех же ошибок. Если честно, говорить об этом проще, чем делать (смеется).

На оставшиеся матчи у нас запредельная мотивация. Команда понимает, зачем живет и зачем дышит

— До финала Кубка России осталось 10 дней. Не боитесь, что команда может потерять мотивацию?

— Вы знаете, для «Крыльев» финал Кубка России — это большое событие. Последний раз такое было в 2004 году. О какой-то расслабленности даже речи быть не может. Мы играем сейчас в нескольких турнирах, и хотелось бы их закончить на первом месте. У нас невероятная мотивация сделать это. Да, мы уже обеспечили себе выход в РПЛ, но это не повод опустить руки. Коллектив понимает, зачем живет и зачем дышит.

— Дает ли дополнительную мотивацию тот факт, что «Крылья Советов» смогут выступить в Лиге Европы, если одолеют «Локомотив»?

— Подобное достижение добивается спортивным результатом. Кто будет достоин, тот и будет играть в еврокубках. У нас очень молодая амбициозная команда. Есть люди, которые выступали на высоком уровне. Выход в еврокубки дает запредельную мотивацию. В этом я не сомневаюсь.