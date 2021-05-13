Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Дюрица поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России

14:46
Теги:

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поздравил железнодорожников с победой над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Лучший коллектив — это «Локомотив»! Браво, ребята! Всем болельщикам привет из Словакии!» — написал Дюрица у себя в Instagram, опубликовав свое фото в игровой футболке «Локомотива».

Публикация от Jan Durica (@durica28)

Дюрица выступал за «Локомотив» с 2009 по 2016 год, в сезоне-2014/15 он становился обладателем Кубка России в составе железнодорожников.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Опрос

проголосовало: 12581
Все опросы
Кто станет вторым и попадет в Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Актер Ефремов подал кассационную жалобу на приговор
В США заявили о защищенности Москвы в случае ядерной войны
Из-за чего Алена Кравец попала в больницу
Антисемитизм и педофилия: экскурсия в День Победы шокировала туристов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча