Дюрица поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поздравил железнодорожников с победой над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Лучший коллектив — это «Локомотив»! Браво, ребята! Всем болельщикам привет из Словакии!» — написал Дюрица у себя в Instagram, опубликовав свое фото в игровой футболке «Локомотива».

Дюрица выступал за «Локомотив» с 2009 по 2016 год, в сезоне-2014/15 он становился обладателем Кубка России в составе железнодорожников.