Дюрица поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России
14:46
Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поздравил железнодорожников с победой над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.
«Лучший коллектив — это «Локомотив»! Браво, ребята! Всем болельщикам привет из Словакии!» — написал Дюрица у себя в Instagram, опубликовав свое фото в игровой футболке «Локомотива».
Дюрица выступал за «Локомотив» с 2009 по 2016 год, в сезоне-2014/15 он становился обладателем Кубка России в составе железнодорожников.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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