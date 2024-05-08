КАМАЗ и «Енисей» сыграли вничью в первой лиге

«Енисей» на выезде сыграл вничью с КАМАЗом в перенесенном матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник гостей Александр Ломакин. Хозяева отыгрались благодаря голу Романа Защепкина на 50-й минуте.

«Енисей» (42 очка) поднялся на шестое место в первой лиге, обойдя по дополнительным показателям «Аланию», «Тюмень» и «Нефтехимик».

КАМАЗ (41) идет 12-м в турнирной таблице