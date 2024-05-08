ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции 8 мая

8 мая пройдут четыре матча 24-го тура Мелбет-Первой лиги. «Алания» примет «Родину», «Химки» приедут в гости к махачкалинскому «Динамо» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск) ФНЛ в среду.

Расписание матчей ФНЛ 8 мая и где смотреть трансляции

17.00. «Алания» — «Родина». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на канале «Матч Премьер»

18.00. «Сокол» — «Черноморец». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

ВКонтакте 19.00. КАМАЗ — «Енисей» . Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

Онлайн-трансляция ВКонтакте 19.30. «Динамо» Мх — «Химки». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на канале «Матч Премьер» и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.