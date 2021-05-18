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Футболисты «Локомотива» и «Крыльев Советов» получили денежные штрафы за поведение после финала БЕТСИТИ Кубка России

14:24
Болельщики &quot;Локомотива&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики &amp;quot;Локомотива&amp;quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны суммы денежных штрафов по итогам финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» (3:1).

«За нарушение санитарного регламента «Крылья Советов» оштрафованы на 20 тысяч рублей, а «Локомотив» — на 50 тысяч. Болельщики «Крыльев» использовали пиротехнику, штраф в 4 тысячи рублей. А «Локомотив» за пиротехнику получает 40 тысяч. За оскорбительные кричалки «Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей, «Крылья Советов» — на 10 тысяч. За бросание посторонних предметов на поле «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей», — сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Также Григорьянц сообщил о денежных штрафах для футболистов команд.

«По окончании матча Камано и Лисакович брали детей с трибуны для церемонии награждения. Баринов подбирал брошенные футболки, расписывался и кидал обратно на трибуны. Камано, Лисакович и Баринов оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. Горшков и Чернов из «Крыльев» обнимались с болельщиками, они оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый», добавил глава КДК.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча