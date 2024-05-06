Гендиректор махачкалинского «Динамо»: «Комиссия РФС посетит стадион 10 июня. К этому времени арена будет готова»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о готовности стадиона к выходу в РПЛ.
«Мы получили отложенную лицензию на стадион, предоставили документы о том, что мы провели и оплатили все работы. Предварительно, комиссия РФС должна будет посетить стадион 10 июня. К этому времени он должен быть уже готов», — сказал Газизов «СЭ».
На данный момент бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 55 очков в 30 матчах.
(Софья Грецкая)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|30
|17
|6
|7
|50-36
|57
|
2
|Динамо Мх
|30
|16
|7
|7
|33-14
|55
|
3
|Акрон
|30
|15
|8
|7
|43-22
|53
|
4
|Арсенал
|30
|11
|15
|4
|36-23
|48
|
5
|Родина
|30
|12
|10
|8
|45-27
|46
|
6
|Нефтехимик
|30
|11
|9
|10
|30-28
|42
|
7
|Тюмень
|30
|11
|9
|10
|32-31
|42
|
8
|Алания
|30
|10
|12
|8
|38-40
|42
|
9
|Енисей
|30
|12
|5
|13
|48-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|30
|11
|8
|11
|31-30
|41
|
11
|Шинник
|30
|11
|8
|11
|34-39
|41
|
12
|КАМАЗ
|30
|10
|10
|10
|27-28
|40
|
13
|Торпедо
|30
|10
|9
|11
|28-30
|39
|
14
|Черноморец
|30
|7
|12
|11
|28-33
|33
|
15
|Сокол
|30
|7
|7
|16
|27-51
|28
|
16
|Ленинградец
|30
|7
|9
|14
|21-36
|30
|
17
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
18
|Кубань
|30
|5
|8
|17
|20-47
|23
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|- : -
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|- : -
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|- : -
|16.05
|00:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|00:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|00:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|16.05
|00:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|16
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|25
|1
|6
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