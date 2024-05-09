«Флорида» разгромила «Бостон» во втором матче серии

«Флорида» выиграла у «Бостона» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:1. Счет в серии стал равный — 1-1.

Финский нападающий Александр Барков оформил дубль и сделал две голевые передачи, а форвард Сэм Рейнхарт отметился четырьмя голевыми передачами.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 14 из 15 бросков по своим воротам.

Третий матч в серии состоится 11 мая.