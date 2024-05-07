Форвард «Торпедо» Червяков: «Кононов — большой специалист, очень сильный тренер»

Фланговый нападающий «Торпедо» Руслан Червяков поделился мнением о работе под руководством главного тренера клуба Олега Кононова.

58-летний специалист возглавил автозаводцев в январе 2024 года.

«Олег Георгиевич — большой специалист, это очень сильный тренер. Важно отметить, что с ним пришел очень качественный тренерский штаб. Все его помощники очень опытные и мастеровитые, они дополняют друг друга. Я каждый день учусь у них чему-то новому. После тренировок остаюсь на поле и пытаюсь стать лучше», — цитирует Червякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Червяков отыграл 15 матчей за «Торпедо», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.