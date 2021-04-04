Сергеев штампует голы в ФНЛ. До рекорда Федькова — шесть мячей
Иван Сергеев, забив три мяча в ворота «Текстильщика» (4:0), довел счет своим голам в этом первенстве Олимп-ФНЛ до 32.
Форвард «Крыльев Советов» побил рекорд лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Мордовии» Руслану Мухаметшину, который тот установил в переходном сезоне-2011/12 (31 гол).
Однако лучший результат по количеству голов за сезон в истории второго по силе российского дивизиона принадлежит Андрею Федькову (38), от которого Сергеева сейчас отделяют шесть точных ударов.
Лучшие бомбардиры в истории первой лиги/первого дивизиона/ФНЛ
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2004
|
Андрей Федьков
|
Терек
|
40
|
38
|
1993
|
Владимир Филимонов
|
Звезда П
|
38
|
37
|
1993
|
Владимир Кулик
|
Зенит
|
37
|
36
|
1994
|
Дмитрий Силин
|
Балтика
|
41
|
35
|
2007
|
Дмитрий Акимов
|
Сибирь
|
40
|
34
|
1994
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
34
|
32
|
2020/21
|
Иван Сергеев
|
Торпедо, Крылья Советов
|
34
|
32
|
2011/12
|
Руслан Мухаметшин
|
Мордовия
|
50
|
31
|
1993
|
Сергей Чеснакас
|
Лада Тл
|
36
|
31
|
1994
|
Сергей Бурдин
|
Черноморец
|
38
|
30
Хет-трик в ворота «Текстильщика» стал для Сергеева уже пятым в нынешнем турнире. Столь же беспощадны к соперникам футболисты были только в 1993 году. Тогда нападающий саратовского «Сокола» Олег Терехин забивал не менее трех голов также в пяти матчах, а Владимир Филимонов из пермской «Звезды» — в семи.
Игроки с наибольшим количеством матчей с тремя голами и более за сезон в первой лиге/первом дивизионе/ФНЛ
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
1993
|
Владимир Филимонов
|
Звезда П
|
7
|
1993
|
Олег Терехин
|
Сокол
|
5
|
2020/21
|
Иван Сергеев
|
Торпедо, Крылья Советов
|
5
|
1994
|
Александр Маслов
|
Ростов
|
4
|
1992
|
Олег Терехин
|
Сокол
|
3
|
1992
|
Сергей Чеснакас
|
Лада Тл
|
3
|
1993
|
Олег Смирнов
|
Шинник
|
3
|
1993
|
Хазрет Дышеков
|
Черноморец
|
3
|
1993
|
Геннадий Коркин
|
Металлург Лп
|
3
|
1999
|
Михаил Джишкариани
|
Сокол
|
3
|
2004
|
Андрей Федьков
|
Терек
|
3
|
2007
|
Дмитрий Акимов
|
Сибирь
|
3
|
2016/17
|
Хасан Мамтов
|
Тюмень
|
3
Сергеев, выступая в этом сезоне за «Торпедо» (3) и «Крылья Советов» (31), провел в ФНЛ 34 матча и в 20 из них не уходил с поля без забитого мяча.
До конца первенства осталось восемь туров и 25-летний форвард теоретически может повторить рекорд Дмитрия Силина по количеству результативных игр (28), установленный в 1994 году.
А для достижения лучшего результата в XXI веке Сергеев может позволить себе не забить только в одной из оставшихся игр.
Игроки с наибольшим количество матчей с голами за сезон в первой лиге/первом дивизионе/ФНЛ
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Матчи с голами
|
1994
|
Дмитрий Силин
|
Балтика
|
35
|
28
|
2004
|
Андрей Федьков
|
Терек
|
38
|
26
|
1993
|
Владимир Кулик
|
Зенит
|
36
|
22
|
1993
|
Сергей Чеснакас
|
Лада Тл
|
31
|
22
|
1997
|
Алексей Чернов
|
Академия Тл
|
29
|
22
|
2007
|
Дмитрий Акимов
|
Сибирь
|
34
|
21
|
2011/12
|
Руслан Мухаметшин
|
Мордовия
|
31
|
21
|
1994
|
Сергей Бурдин
|
Черноморец
|
30
|
21
|
2020/21
|
Иван Сергеев
|
Крылья Советов, Торпедо
|
32
|
20
|
1994
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
32
|
20
|
1998
|
Андрадина
|
Арсенал
|
27
|
20
|
1993
|
Юрий Вострухин
|
Торпедо Тг
|
24
|
20
|
2003
|
Александр Панов
|
Динамо СПб
|
23
|
20
|
1993
|
Владимир Филимонов
|
Звезда П
|
37
|
19
|
1995
|
Сергей Булатов
|
Балтика
|
29
|
19
|
1995
|
Сергей Топоров
|
Заря Л-К
|
28
|
19
|
1992
|
Виктор Панченко
|
КАМАЗ
|
26
|
19
|
1997
|
Валерий Соляник
|
Днепр См
|
23
|
19
|
2006
|
Андрей Тихонов
|
Химки
|
22
|
19
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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