Форвард «Крыльев Советов» забил в седьмом матче подряд

Иван Сергеев, забив три мяча в ворота «Текстильщика» (4:0), довел счет своим голам в этом первенстве Олимп-ФНЛ до 32.

Форвард «Крыльев Советов» побил рекорд лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Мордовии» Руслану Мухаметшину, который тот установил в переходном сезоне-2011/12 (31 гол).

Однако лучший результат по количеству голов за сезон в истории второго по силе российского дивизиона принадлежит Андрею Федькову (38), от которого Сергеева сейчас отделяют шесть точных ударов.

Лучшие бомбардиры в истории первой лиги/первого дивизиона/ФНЛ

Сезон Игрок Команда Матчи Голы 2004 Андрей Федьков Терек 40 38 1993 Владимир Филимонов Звезда П 38 37 1993 Владимир Кулик Зенит 37 36 1994 Дмитрий Силин Балтика 41 35 2007 Дмитрий Акимов Сибирь 40 34 1994 Александр Маслов Ростсельмаш 34 32 2020/21 Иван Сергеев Торпедо, Крылья Советов 34 32 2011/12 Руслан Мухаметшин Мордовия 50 31 1993 Сергей Чеснакас Лада Тл 36 31 1994 Сергей Бурдин Черноморец 38 30

Хет-трик в ворота «Текстильщика» стал для Сергеева уже пятым в нынешнем турнире. Столь же беспощадны к соперникам футболисты были только в 1993 году. Тогда нападающий саратовского «Сокола» Олег Терехин забивал не менее трех голов также в пяти матчах, а Владимир Филимонов из пермской «Звезды» — в семи.

Игроки с наибольшим количеством матчей с тремя голами и более за сезон в первой лиге/первом дивизионе/ФНЛ

Сезон Игрок Команда Матчи 1993 Владимир Филимонов Звезда П 7 1993 Олег Терехин Сокол 5 2020/21 Иван Сергеев Торпедо, Крылья Советов 5 1994 Александр Маслов Ростов 4 1992 Олег Терехин Сокол 3 1992 Сергей Чеснакас Лада Тл 3 1993 Олег Смирнов Шинник 3 1993 Хазрет Дышеков Черноморец 3 1993 Геннадий Коркин Металлург Лп 3 1999 Михаил Джишкариани Сокол 3 2004 Андрей Федьков Терек 3 2007 Дмитрий Акимов Сибирь 3 2016/17 Хасан Мамтов Тюмень 3

Сергеев, выступая в этом сезоне за «Торпедо» (3) и «Крылья Советов» (31), провел в ФНЛ 34 матча и в 20 из них не уходил с поля без забитого мяча.

До конца первенства осталось восемь туров и 25-летний форвард теоретически может повторить рекорд Дмитрия Силина по количеству результативных игр (28), установленный в 1994 году.

А для достижения лучшего результата в XXI веке Сергеев может позволить себе не забить только в одной из оставшихся игр.

Игроки с наибольшим количество матчей с голами за сезон в первой лиге/первом дивизионе/ФНЛ