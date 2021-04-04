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Сергеев штампует голы в ФНЛ. До рекорда Федькова — шесть мячей

Денис Аль-Юсифи
Денис Аль-Юсифи
Корреспондент
Сегодня, 17:55
Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов», twitter.com/fckssamara/ Лучшие бомбардиры в истории первой лиги/первого дивизиона/ФНЛ. Игроки с наибольшим количеством матчей с тремя голами и более за сезон в первой лиге/первом дивизионе/ФНЛ. Игроки с наибольшим количество матчей с голами за сезон в первой лиге/первом дивизионе/ФНЛ.
Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов», twitter.com/fckssamara/
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Форвард «Крыльев Советов» забил в седьмом матче подряд

Иван Сергеев, забив три мяча в ворота «Текстильщика» (4:0), довел счет своим голам в этом первенстве Олимп-ФНЛ до 32.

Форвард «Крыльев Советов» побил рекорд лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Мордовии» Руслану Мухаметшину, который тот установил в переходном сезоне-2011/12 (31 гол).

Однако лучший результат по количеству голов за сезон в истории второго по силе российского дивизиона принадлежит Андрею Федькову (38), от которого Сергеева сейчас отделяют шесть точных ударов.

Лучшие бомбардиры в истории первой лиги/первого дивизиона/ФНЛ

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2004

Андрей Федьков

Терек

40

38

1993

Владимир Филимонов

Звезда П

38

37

1993

Владимир Кулик

Зенит

37

36

1994

Дмитрий Силин

Балтика

41

35

2007

Дмитрий Акимов

Сибирь

40

34

1994

Александр Маслов

Ростсельмаш

34

32

2020/21

Иван Сергеев

Торпедо, Крылья Советов

34

32

2011/12

Руслан Мухаметшин

Мордовия

50

31

1993

Сергей Чеснакас

Лада Тл

36

31

1994

Сергей Бурдин

Черноморец

38

30

Хет-трик в ворота «Текстильщика» стал для Сергеева уже пятым в нынешнем турнире. Столь же беспощадны к соперникам футболисты были только в 1993 году. Тогда нападающий саратовского «Сокола» Олег Терехин забивал не менее трех голов также в пяти матчах, а Владимир Филимонов из пермской «Звезды» — в семи.

Игроки с наибольшим количеством матчей с тремя голами и более за сезон в первой лиге/первом дивизионе/ФНЛ

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

1993

Владимир Филимонов

Звезда П

7

1993

Олег Терехин

Сокол

5

2020/21

Иван Сергеев

Торпедо, Крылья Советов

5

1994

Александр Маслов

Ростов

4

1992

Олег Терехин

Сокол

3

1992

Сергей Чеснакас

Лада Тл

3

1993

Олег Смирнов

Шинник

3

1993

Хазрет Дышеков

Черноморец

3

1993

Геннадий Коркин

Металлург Лп

3

1999

Михаил Джишкариани

Сокол

3

2004

Андрей Федьков

Терек

3

2007

Дмитрий Акимов

Сибирь

3

2016/17

Хасан Мамтов

Тюмень

3

Сергеев, выступая в этом сезоне за «Торпедо» (3) и «Крылья Советов» (31), провел в ФНЛ 34 матча и в 20 из них не уходил с поля без забитого мяча.

До конца первенства осталось восемь туров и 25-летний форвард теоретически может повторить рекорд Дмитрия Силина по количеству результативных игр (28), установленный в 1994 году.

А для достижения лучшего результата в XXI веке Сергеев может позволить себе не забить только в одной из оставшихся игр.

Игроки с наибольшим количество матчей с голами за сезон в первой лиге/первом дивизионе/ФНЛ

Сезон

Игрок

Клуб

Голы

Матчи с голами

1994

Дмитрий Силин

Балтика

35

28

2004

Андрей Федьков

Терек

38

26

1993

Владимир Кулик

Зенит

36

22

1993

Сергей Чеснакас

Лада Тл

31

22

1997

Алексей Чернов

Академия Тл

29

22

2007

Дмитрий Акимов

Сибирь

34

21

2011/12

Руслан Мухаметшин

Мордовия

31

21

1994

Сергей Бурдин

Черноморец

30

21

2020/21

Иван Сергеев

Крылья Советов, Торпедо

32

20

1994

Александр Маслов

Ростсельмаш

32

20

1998

Андрадина

Арсенал

27

20

1993

Юрий Вострухин

Торпедо Тг

24

20

2003

Александр Панов

Динамо СПб

23

20

1993

Владимир Филимонов

Звезда П

37

19

1995

Сергей Булатов

Балтика

29

19

1995

Сергей Топоров

Заря Л-К

28

19

1992

Виктор Панченко

КАМАЗ

26

19

1997

Валерий Соляник

Днепр См

23

19

2006

Андрей Тихонов

Химки

22

19

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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