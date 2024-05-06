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Судейство

Сегодня, 18:26

Смородская — о реакции Тихонова и Мостового на судейство Опейкиной: «Наше общество больное!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

«Почему у всех такая реакция в отношении Опейкиной и женщины-арбитров в футболе? Ответ очень простой — наше общество больное! Оно больно, и ему надо лечиться. Женщины в настоящее время являются министрами обороны, президентами стран, а судить матчи они не могут. Это смешно!» — цитирует Смородскую Sport24.

Ранее главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова дисквалифицировали на пять матчей ФНЛ (из них два — условно) за высказывания в адрес Опейкиной. 53-летний специалист раскритиковал работу арбитра после поражения от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре Мелбет-Первой лиги (0:3). Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину.

После дисквалификации Тихонова поддержал бывший игрок сборной России Александр Мостовой. Он заявил, что женщины не должны судить мужской футбол.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
Вера Опейкина
Ольга Смородская
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Гендиректор махачкалинского «Динамо»: «Комиссия РФС посетит стадион 10 июня. К этому времени арена будет готова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
5
 Родина 30 12 10 8 45-27 46
6
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
7
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
8
 Алания 30 10 12 8 38-40 42
9
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
16
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
8.05 17:00
Алания – Родина
 - : -
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 - : -
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 - : -
16.05 00:00
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 00:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 00:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 00:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

Алания

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Илья Петров

СКА-Хабаровск

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Енисей, Акрон

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И К Ж
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Родина, Сокол

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