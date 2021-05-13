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«Локомотив» поблагодарил организаторов финала Кубка России

21:33
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«Локомотив» поблагодарил организаторов финального матча БЕТСИТИ Кубка России-2020/21. Во встрече, которая состоялась 12 мая в Нижнем Новгороде, железнодорожники встречались с «Крыльями Советов» и победили со счетом 3:1.

«ФК «Локомотив» выражает искренние слова благодарности Российскому футбольному союзу и его сотрудникам, проявившим высокий уровень профессионализма и продемонстрировавшим яркое творческое начало при организации матча, послематчевой церемонии награждения и программы мероприятий для болельщиков. Нельзя не отметить тёплое гостеприимство, проявленное правительством Нижегородской области и лично губернатором Глебом Сергеевичем Никитиным, а также оценить профессионализм ГУ МВД России по Нижегородской области. Действия органов правопорядка, обеспечившие болельщикам и любителям футбола комфортные условия для посещения матча, могут служить примером при проведении значимых спортивных мероприятий.

Общие усилия всех заинтересованных сторон привели к тому, что финал БЕТСИТИ Кубка России сезона 2020-2021 гг. останется в памяти всех посетивших его болельщиков как запоминающееся зрелище, подарившее массу ярких эмоций. Футбол — это праздник!" — говорится в сообщении клуба.

«Локомотив» стал обладателем Кубка России в рекордный 9-й раз.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24086

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча