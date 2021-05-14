«Не стоит жалеть об отъезде Тедеско». Колонка Олега Иванова

Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

Кубковый финал смотрел отстраненно. «Крылья» — клуб для меня не чужой, провел там три сезона, но из знакомых в Самаре разве что Корниленко остался, теперь он спортивный директор. В «Локомотиве» приятелей больше — Рыбус, Смолов, Игнатьев...

Но ни за тех, ни за других решил не болеть. Хотелось просто насладиться хорошим футболом и понять, что может противопоставить одной из лучших команд премьер-лиги лидер ФНЛ, вернувшийся в элиту.

Не считаю, что «Крылья» в первом тайме прыгнули выше головы. Я же видел их предыдущие матчи в кубковом турнире — с «Ахматом» и «Химками». При Игоре Осинькине самарцы всегда играют быстро, смело, агрессивно. Подбор исполнителей позволяет не отсиживаться в обороне. Но все перечеркнула одна-единственная ошибка. Зеффан, откидывая мяч головой вратарю, не заметил за спиной Камано — и сразу наступила расплата.

А в начале второго тайма на ровном месте «привез» пенальти Божин. Впрочем, тут надо и Смолова похвалить. Мне кажется, в последний момент Федя понял, что защитник его не видит, и ловко подставился. В такой ситуации у форварда варианта два — либо опередишь соперника и останешься с мячом, либо получишь по ногам.

Был бы в рамке Фролов, большой специалист по 11-метровым, возможно, он бы отбил удар Смолова с «точки». Хотя и Ломаев до мяча едва не дотянулся. Мне вообще юный вратарь «Крыльев» понравился. Хладнокровный, ногами неплохо играет. В пропущенных голах не виноват.

А вот кого точно не хватало самарцам, так это Гацкана. Да, ему уже 37. Но в февральской встрече с «Химками» выглядел блестяще. Цементировал опорную зону, умело варьировал темп. Тонко чувствовал, когда ускорить атаку, а когда, наоборот, нужна передышка. Плюс великолепные бойцовские качества. Он же лидер по натуре. Может и своих одним словом успокоить, и с соперником закуситься, вставить кому угодно. С Гацканом «Крыльям» в финале было бы гораздо легче.

Будет очень интересно посмотреть на задорную самарскую команду в следующем сезоне. Если, конечно, за лето ее не раскупят. Уверен, спрос на молодых ребят есть. Особенно на технарей вроде Зиньковского и Сарвели.

Тот же Зиньковский за последний год явно прибавил. Если раньше брал мяч и летел вперед, никого не замечая, то сейчас больше играет на команду. Думаю, в этом заслуга Осинькина, который объяснил пацану, как надо действовать на поле.

А вот на месте Сергеева не обольщался бы. Да, в ФНЛ он сокрушил все рекорды, наколотил 40 мячей. Но в свое время я играл в первой лиге с ребятами, которые каждый год забивали там минимум двадцатник, — Асильдаров, Алхимов, Зебелян. К сожалению, в РПЛ никто из них не раскрылся. Хотя уровень ФНЛ тогда был на порядок выше, чем сегодня.

Сергеев — парень шустрый, играющий. В финале здорово поучаствовал в голевой атаке, отдал пас пяткой. Однако сильно сомневаюсь, что в РПЛ он забьет больше десяти мячей. Здесь защитники серьезнее, такой вольницы, как в первом дивизионе, уже не будет.

Вообще, отталкиваясь от игры «Крыльев» в финале, кажется, что в РПЛ борьба за выживание им точно не грозит. Но! Команда молодая, куражная. Если на старте допустит две-три осечки, может и задрожать. Летом надо обязательно усилить несколько позиций, причем опытными футболистами. Которые могут подсказать, повести за собой. Без них будет трудно. Финал в этом только убедил.

Нельзя сказать, что «Локомотив» провел фееричный матч. Команда Марко Николича в очередной раз показала то, что умеет лучше всего. Даже если что-то не получается, отдает инициативу и начинает ждать ошибок соперника. Терпит, терпит, усыпляя бдительность. Потом ужалит — и снова откатывается назад. «Локо» на этом уже собаку съел.

В ближайшем туре он принимает «Урал». Думаю, там мы увидим другой футбол. Ведь для Чорлуки это прощальный матч в составе «Локомотива». Хорват будет сильно мотивирован, на правах капитана зарядит партнеров на такую игру, чтобы после финального свистка со спокойной душой хлопнуть пивка и выложить фото в Instagram.

Расстается со «Спартаком» и Доменико Тедеско. Но у меня нет уверенности, что он сможет удержать команду на втором месте. В Грозном придется о-о-очень тяжело. Там любят обижать грандов.

Учитывая, что «Ахмат» уже ни на что не претендует, повышенных премиальных за победу над «Спартаком» ждать, конечно, не следует. Но и без этого настрой у хозяев будет запредельный, они постараются сделать все, чтобы огорчить москвичей и уйти в отпуск в хорошем настроении.

Главное, что не удалось Тедеско, — отладить игру в позиционном нападении. Сейчас впереди все строится на индивидуальных качествах Ларссона, Соболева, Промеса и Понсе. Конек Тедеско — быстрые контратаки. Вот тут он реально хорош. Но «Спартак» не может постоянно играть вторым номером. Болельщики не поймут.

Еще удивляет, что немец уперся в схему с тремя центральными защитниками. Даже в матче с «Химками», когда соперник больше тайма отыграл вдесятером, ничего не менял! Хотя в такой момент напрашивалось усиление середины поля или атаки.

В общем, жалеть об отъезде Тедеско фанатам не стоит. Особенно если вместо него придет португалец Руй Витория. При нем «Бенфика» смотрелась бойко — стеночки, забегания, быстрая перепасовка. Вот по такому футболу спартаковские болельщики уже успели соскучиться.

Ну а четвертое место и путевку в Лигу конференций получит, думаю, «Рубин». По крайней мере мне очень этого хотелось бы. Во-первых, его победа дома над «Ротором» поможет моей «Уфе» избежать вылета напрямую. Во-вторых, Леонид Слуцкий выстроил в Казани симпатичную команду, которая никого не оставляет равнодушным. Такая история должна заканчиваться хеппи-эндом.

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