«Акрон» на выезде победил «Тюмень»

«Акрон» на выезде обыграл «Тюмень» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

За гостей голами отметились Иван Чудин (20-я минута) и Кирилл Данилин (68-я минута).

На данный момент «Акрон» с 53 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» (42) опустилась на седьмую строчку.

В следующем туре клуб из Тольятти сыграет против махачкалинского «Динамо», а «Тюмень» встретится с «Соколом». Оба матча пройдут 12 мая.