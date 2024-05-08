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Судейство

Сегодня, 17:30

Тарасова — о скандале вокруг судьи Опейкиной: «Традиции женщины в футболе нет»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал, связанный с женщиной-судьей Верой Опейкиной.

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в матче против «СКА-Хабаровска», за что специалист получил пятиматчевую дисквалификацию. В дальнейшем апелляционный комитет РФС смягчил наказание: срок отстранения тренера составит один реальный матч и четыре условно.

«Разве раньше женщины судили футбол? Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм — нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так. Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В следующем матче красноярская команда сыграет в гостях с КАМАЗом 8 мая.

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
ФК Енисей
Татьяна Тарасова
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Матч «Черноморца» с «Енисеем» в 33-м туре первой лиги пройдет без зрителей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
5
 Родина 30 12 10 8 45-27 46
6
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
7
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
8
 Алания 30 10 12 8 38-40 42
9
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
16
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
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8.05 17:00
Алания – Родина
 - : -
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 - : -
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 - : -
16.05 00:00
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 00:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 00:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 00:00
Тюмень – СКА-Хаб.
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