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Сегодня, 19:54

«Кубань» потерпела домашнее поражение от «Ленинградца» в матче первой лиги

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«Кубань» дома уступила «Ленинградцу» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Авторами забитых мячей стали Сергей Ильин и Михаил Горелишвили.

На 49-й минуте встречи защитник хозяев Евгений Осипов получил прямую красную карточку. Спустя две минуты с поля был удален хавбек гостей Эдуард Суханов.

«Ленинградец» набрал 30 очков и покинул зону вылета первой лиги, расположившись на 15-м месте в турнирной таблице. «Кубань» осталась на 18-й строчке (23).

В следующем матче «Кубань» сыграет в гостях с «Енисеем», а «Ленинградец» примет «Химки». Обе встречи пройдут 12 мая.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 31-й тур
05 мая, 18:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:2
Ленинградец

 

Первая лига
ФК Кубань
ФК Ленинградец
0
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Неделя

«Акрон» на выезде победил «Тюмень»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
5
 Родина 30 12 10 8 45-27 46
6
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
7
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
8
 Алания 30 10 12 8 38-40 42
9
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
16
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 0 : 0
4.05 14:30
Химки – Сокол
 5 : 4
4.05 15:00
Черноморец – Торпедо
 1 : 2
4.05 17:00
Алания – Шинник
 1 : 1
4.05 17:30
Нефтехимик – Енисей
 0 : 0
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
 3 : 0
4.05 19:30
Родина – Арсенал
 1 : 1
5.05 14:00
Тюмень – Акрон
 0 : 2
5.05 18:00
Кубань – Ленинградец
 0 : 2
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 16 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 25 1 6
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