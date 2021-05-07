Арбитру Васильеву предложат пройти тест на полиграфе
Арбитру Станиславу Васильеву будет предложено пройти тест на полиграфе, сообщает «РБ Спорт». В случае отказа или провала теста, ему будут грозить серьезные санкции.
7 мая Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0).
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что принял решение провести служебную проверку в отношении арбитра. До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах РПЛ, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/arbitru-stanislavu-vasil-evu-predlozhat-projti-test-na-poligrafe/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю