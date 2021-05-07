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Судейство

Арбитру Васильеву предложат пройти тест на полиграфе

19:30
Станислав Васильев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Васильев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арбитру Станиславу Васильеву будет предложено пройти тест на полиграфе, сообщает «РБ Спорт». В случае отказа или провала теста, ему будут грозить серьезные санкции.

7 мая Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0).

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что принял решение провести служебную проверку в отношении арбитра. До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах РПЛ, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/arbitru-stanislavu-vasil-evu-predlozhat-projti-test-na-poligrafe/

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