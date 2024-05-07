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Игрок «Торпедо» Червяков: «Адаптироваться в первой лиге не так просто»

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Нападающий «Торпедо» Руслан Червяков ответил на вопрос о своей адаптации в первой лиге.

19-летний игрок перешел в московский клуб в августе 2023 года на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета молодежного состава португальского «Жил Висенте».

«Для меня это первый турнир на взрослом уровне, поэтому я рад, что сразу попал в лучшую лигу мира, именно так называют болельщики наш чемпионат. Я не скажу, что столкнулся с какими-то трудностями в плане адаптации, но среди футболистов бытует мнение, что сложнее играть в первой лиге, чем в РПЛ. Да, я не играл в РПЛ, но на сборах мы проводили контрольные матчи с представителями этого турнира и мне действительно теперь кажется, что с этими командами играть было легче. Поэтому адаптироваться в первой лиге не так легко, но я стараюсь и выкладываюсь на каждой тренировке», — цитирует Червякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Червяков отыграл 15 матчей за «Торпедо», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

На данный момент московский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 39 очков в 30 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
5
 Родина 30 12 10 8 45-27 46
6
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
7
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
8
 Алания 30 10 12 8 38-40 42
9
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
16
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
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