«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Ахмат» и впервые за 17 лет вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала

«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:0. Пенальти — 1:4

Серия пенальти: Сергеев — 0:1. Пуцко — 1:1. Рикарду Алвеш — 1:2. Янку — 1:2 (вратарь). Голенков — 1:3. Бериша — 1:3 (вратарь). Комбаров — 1:4.

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Пуцко, 90+5), Швец (Янку, 90+5), Харин (Мелкадзе, 67), Алмаси (Бериша, 53).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев (Фролов, 90+2), Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков, Зиньковский, Ежов (Кабутов, 86), Витюгов (Комбаров, 90+3), Рикарду Алвеш, Сергеев, Сарвели (Голенков, 82).

Предупреждения: Рикарду Алвеш, 5. Ненахов, 44. Ежов, 45. Ильин, 46. Анхель, 51. Семенов, 60. Швец, 66. Горшков, 74. Кабутов, 90+4.

Судьи: Москалев (Воронеж). Данченко (Уфа), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва).

21 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

К полуфиналу «Ахмат» и «Крылья» подошли, фактически не имея интриг в своих гладких чемпионатах. Возвращение Самары в РПЛ — вопрос практически решенный, осталось одержать несколько дежурных побед и формализовать достижение. Сомнений нет никаких: «Крылья» весной набрали такой ход, что в Самаре особо не вникают, кого обыгрывать — хоть заурядных середняков ФНЛ, хоть ведущие команды из элиты.

Когда команда Игоря Осинькина разбиралась с «Химками» и «Динамо» в предыдущих раундах, возникал вопрос — кто здесь из РПЛ, а кто из ФНЛ. У «Ахмата» же сезон складывается так, что у Андрея Талалаева уже за шесть туров до конца чемпионата спрашивали о мотивации, а матчи чемпионата ему предлагали рассматривать как способ подготовки к кубковым встречам.

Противостояние Самары и Грозного в Кубке — это прежде всего отсылка к стародавнему уже финалу 2004 года. Тогда самые сильные «Крылья» в российской истории всю игру сидели на воротах соперника, обстучали все штанги, но на последней минуте упустили Андрея Федькова, и трофей отправился в Грозный. «Ахмат» (в то время еще «Терек») стал первой и пока единственной командой не из высшей лиги в истории, взявшей Кубок.

Теперь первую лигу представляют «Крылья», а их Федьков — это Иван Сергеев, наколотивший в этом сезоне уже больше 30 мячей. Игра позволяла проводить такие исторические параллели. Тактического противоборства и общего нерва этой игре хватало, а вот ярких моментов для широкой публики было маловато. Из действительно яркого — эмоции Бериши. Выйдя на замену, он с первого же шага начал заводить трибуны и практически после каждого игрового эпизода со своим участием продолжал размахивать руками в сторону зрителей.

Время шло, и когда стало ясно, что ничья в основное время неизбежна, вспомнился новый пункт в регламенте: никаких дополнительных 30 минут, сразу серия пенальти. В плей-офф этого розыгрыша такого не было, во всех 12 матчах предыдущих раундов командам для выявления победителя хватало 90 минут.

У главного тренера «Крыльев» Осинькина на этот счет было несколько заготовок. Уже в компенсированное время вышел опытнейший Дмитрий Комбаров, который в свое время был штатным пенальтистом в «Спартаке». А еще Осинькин заменил вратаря: проведшего очень хороший матч Ивана Ломаева поменял Евгений Фролов. Все сразу же вспомнили Луи ван Гала и его финт в четвертьфинале бразильского чемпионата мира, когда на серию пенальти с Коста-Рикой вышел Тим Крул и вытащил для голландцев серию пенальти.

Все задуманное у Осинькина сработало. Фролов потащил два удара (Габриэль Янку пробил просто плохо, а куражный Бериша опрометчиво вздумал исполнить паненку), а решающий пенальти уверенно реализовал Комбаров. Самара спустя 17 лет выходит в финал Кубка!

«Крылья» стали пятым финалистом кубкового турнира из первой лиги после «Терека», «Химок» (дважды), «Алании» и курского «Авангарда».